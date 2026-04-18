Τελεσίγραφο από τους Φρουρούς της Επαναστασης: «Όποιος πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ θα στοχοποιηθεί» – Έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

Τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης, με το οποίο διατάζουν τα πλοία να μην απομακρύνονται από τα αγκυροβόλια τους.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι αν πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ, αυτό θα θεωρηθεί συνεργασία με τον «εχθρό».

Επίσης, στο μήνυμα τους οι Φρουροί της Επανάστασης, λένε ότι τα πλοία και οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να ακολουθούν τις ειδοποιήσεις που εκδίδονται από το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης και ότι οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ «δεν έχουν καμία εγκυρότητα».

Ο τοπικός διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, δήλωσε ότι οποιοδήποτε πλοίο αγνοήσει τις προειδοποιήσεις στα Στενά του Ορμούζ θα στοχοποιηθεί. Δήλωσε επίσης ότι το Ναυτικό των ΗΠΑ θα δεχθεί «σκληρό πλήγμα» αν επιτεθεί σε ιρανικά πλοία.

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί στοχοποίησαν τρία πλοία, με τον Τραμπ να αντιδρά ήπια λέγοντας ότι «παίζουν πονηρά παιχνίδια», θεωρώντας πως πρόκειται για μια κίνηση τακτικής από το Ιράν

Έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

Διαπιστώνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης ωστόσο, ο Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη κορυφής, σε υπουργικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε στο «δωμάτιο κρίσης» του όλους τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους (τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράντκλιφ και η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς), για να δουν πως θα απαντήσουν στη κίνηση της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ παρά τις σημερινές εξελίξεις περιμένει να υπάρξει συμφωνία τα επόμενα 24ωρα, επιμένοντας στην άποψη ότι οι συνομιλίες που υπάρχουν με το Ιράν, είναι σε καλό δρόμο.

To Ιράν έχει παραλάβει στα χέρια του νέα πρόταση από το Πακιστάν για μια εκεχειρία με τις ΗΠΑ, καθώς μένουν μόλις τρεις ημέρες για την λήξη της εν ενεργεία εκεχειρίας.

