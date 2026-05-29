Έξοδος εκδρομέων: Αυξημένη κίνηση σε Πειραιά, Κηφισό και Ελευσίνα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (video)

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές.

Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στα λιμάνια, τα ΚΤΕΛ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμη και το 100%.

Στο λιμάνι του Πειραιά, τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό.

Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα.

Δημοφιλέστεροι προορισμοί αναδεικνύονται η Πάρος, η Νάξος, η Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.

Παράλληλα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η φετινή κίνηση διαμορφώνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Ωστόσο, αρκετοί εκδρομείς επισημαίνουν ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με προηγούμενα διαστήματα.

Έντονη είναι και η παρουσία ξένων τουριστών, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επιλέγουν τα ελληνικά νησιά για ολιγοήμερες διακοπές.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα αναχωρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έως το τέλος της ημέρας έχουν προγραμματιστεί περίπου 230 τακτικά και τουλάχιστον 60 έκτακτα δρομολόγια, με πολλές γραμμές να εμφανίζουν πληρότητα που φτάνει το 100%.

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα προς Αχαΐα και Μεσσηνία, ενώ αυξημένη παραμένει η ζήτηση και για άλλους ηπειρωτικούς προορισμούς.

Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η έξοδος θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό έως αργά το βράδυ, ενώ σημαντικός αριθμός εκδρομέων αναμένεται να αναχωρήσει και το Σάββατο.

Την ίδια ώρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια της Ελευσίνας, αν και οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες.

Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 16:00 έως τις 22:00, με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Σε επιφυλακή η Τροχαία

Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Θεσσαλονίκη, με τα ΚΤΕΛ Μακεδονία να καταγράφουν άνοδο περίπου 25% σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών προστέθηκαν περίπου 100 επιπλέον δρομολόγια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 500 για τη σημερινή ημέρα.

Κυριότεροι προορισμοί για τους Θεσσαλονικείς είναι η Καβάλα, η Πιερία, ο Βόλος, οι Σέρρες και τα νησιά του Ιονίου, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση προς τη Χαλκιδική. Πολλοί επιλέγουν να μετακινηθούν προς εξοχικές κατοικίες ή τις ιδιαίτερες πατρίδες τους για το τριήμερο.

Την ίδια στιγμή, η Θεσσαλονίκη καταγράφει υψηλές πληρότητες λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης. Σημαντικός αριθμός επισκεπτών προέρχεται από την Τουρκία, λόγω του Κουρμπάν Μπαϊράμ, ενώ αυξημένη είναι η διέλευση Βαλκάνιων τουριστών από το τελωνείο των Ευζώνων.

Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης ξεπερνούν το 80%, σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου.

