Χανιά: Τρόμος στην Παλιά Πόλη – Άνδρας κυνηγούσε εργάτες με μπαλτά!

Πανικός σήμερα το πρωί (29/5) στα Χανιά και συγκεκριμένα στην Παλιά Πόλη, όπου ένας άνδρας άρχισε να κυνηγά με μπαλτά εργάτες στην οδό Σήφακα, σκορπίζοντας τον τρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, zarpanews.gr, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ακινητοποίησαν τον 50χρονο άνδρα και τον συνέλαβαν, οδηγώντας τον στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη λόγω του συνεδρίου του Economist που πραγματοποιείται στο ΚΑΜ.

