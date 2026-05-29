Ορεστιάδα: Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα σοβά από οροφή Δημοτικού Σχολείου (video) 

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβά της οροφής του σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο αποκολλήθηκε και κατέρρευσε.

Ευτυχώς το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου και στο εσωτερικό του κτιρίου που ήταν άδειο και αποφεύχθηκε ενδεχόμενος τραυματισμός παιδιών ή εκπαιδευτικών.

Στο ίδιο συγκρότημα στεγάζεται και το 3ο Νηπιαγωγείο ενώ μετά το συμβάν αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του δημοτικού σχολείου και η συνέχιση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

Σε επιστολή τους προς τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, τον αντιδήμαρχο Τεχνικών υπηρεσιών και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Ν. Έβρου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού, η Επιτροπή Γονέων και κηδεμόνων του 3ου Νηπιαγωγείου Ν.Ορεστιάδας και οι εκπαιδευτικοί και προσωπικό των δύο σχολικών μονάδων, ζητούν τα εξής:

-άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση ολόκληρου του σχολικού συγκροτήματος από αρμόδιους μηχανικούς.

-δημόσια ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων.

– προτεραιοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης.

– εξεύρεση ασφαλούς και άμεσης λύσης για τη συνέχιση της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, εφόσον το υπάρχον κτίριο δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας.

– λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα βρεθεί σε κίνδυνο.

Την ίδια ώρα υπογραμμίζουν πως στο ίδιο κτίριο συστεγάζεται το 3ο Νηπιαγωγείο, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί, παρότι υπάρχουν επίσης αναφορές για προβλήματα στα δοκάρια λόγω υγρασίας καθώς και φθορές στην οροφή.

Επισημαίνουν πως η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων στον χώρο και χαρακτηρίζουν αδιανόητο το γεγονός «να υπάρχουν ενδείξεις φθοράς και πιθανοί κίνδυνοι και να συνεχίζεται η λειτουργία μέρους του σχολικού συγκροτήματος χωρίς να έχουν δοθεί σαφείς διαβεβαιώσεις και επίσημες τεχνικές γνωματεύσεις που να εγγυώνται την ασφάλεια».

Επίσης, αναφέρουν πως η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας του σχολείου και η αποκλειστική λύση της τηλεκπαίδευσης, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες των μαθητών καθώς πολλοί γονείς εργάζονται, και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η παραμονή των παιδιών στο σπίτι και η παρακολούθηση εξ αποστάσεως μαθημάτων.

«Η ασφάλεια των παιδιών δεν επιδέχεται εκπτώσεις ούτε καθυστερήσεις. Θεωρούμε υποχρέωση όλων των αρμόδιων αρχών να ενεργήσουν άμεσα, με υπευθυνότητα και διαφάνεια, πριν θρηνήσουμε θύματα και όχι εκ των υστέρων. Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας», καταλήγουν στην επιστολή .

