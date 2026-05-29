ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 12:23
29.05.2026 11:19

Ιωάννινα: Ελεύθερος με εγγύηση 3.000 ευρώ ο οδηγός που παρέσυρε θανάσιμα και εγκατέλειψε ποδηλάτη

Ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ο 33χρονος που ενεπλάκη στο δυστύχημα τα ξημερώματα της Κυριακής (24/5) στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Ανατολής στα Ιωάννινα, όπου σκοτώθηκε ένας νεαρός ποδηλάτης.

Ο 33χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε το ποδήλατο και στη συνέχεια εγκατέλειψε το θύμα αβοήθητο στην άσφαλτο, παρουσιάστηκε στις δικαστικές αρχές όπου και έδωσε τις δικές του εξηγήσεις για τις συνθήκες του συμβάντος.

Όπως αναφέρει το epiruspost, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή των εξής όρων:

  • Χρηματική εγγύηση ύψους 3.000 ευρώ.
  • Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
  • Υποχρεωτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του κάθε 15 ημέρες.

