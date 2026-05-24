Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός ποδηλάτης μετά από παράσυρση – Αγνοείται ο οδηγός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανατολή Ιωαννίνων, με θύμα έναν 31χρονο αλλοδαπό ποδηλάτη.
Όπως αναφέρει το epirusgate.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:10 τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Ανατολής.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο νεαρός ποδηλάτης, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα, χωρίς να προσφέρει βοήθεια στο θύμα ή να ειδοποιήσει τις αρχές.
Η Τροχαία Ιωαννίνων διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού που ενεπλάκη στο δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την περιοχή.
Διαβάστε επίσης:
Ηράκλειο: Άγριος καβγάς με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια (Video)
Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.