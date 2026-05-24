ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 17:51
Ηράκλειο: Άγριος καβγάς με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια

Ένοπλο περιστατικό καταγράφηκε σε κεντρικό σημείο στο χωριό Αρχάνες Ηρακλείου, το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας άνδρας που νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί -σε κατάστημα εστίασης- με ένα άλλο άτομο από την περιοχή, επέστρεψε με όπλο και μέσα από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός, άρχισε να πυροβολεί.

Αν και στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ άμεσα ισχυρές δυνάμεις ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό τού δράστη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε έξω από καφετέρια της περιοχής, όπου φέρονται να βρίσκονταν παρέες κατοίκων του χωριού. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, προηγήθηκε έντονος καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες, με την κατάσταση να ξεφεύγει λίγη ώρα αργότερα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες του ιστότοπου neakriti.gr, ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να αποχώρησε από το σημείο λέγοντας ότι θα φέρει όπλο. Στη συνέχεια ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι είναι περίπου 25 ετών.

Οι εμπλεκόμενοι διέφυγαν με αυτοκίνητο, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει καταδίωξη για την σύλληψή τους, με το όχημα να έχει εντοπιστεί.

