Νεκρή βρέθηκε 76χρονη στην παραλία της Βεργιάς στην Χαλκιδική

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 76χρονη γυναίκα χθες το απόγευμα από τη θαλάσσια περιοχή της Βεργιάς του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.
Η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε για το περιστατικό και η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
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