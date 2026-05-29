Καιρός: Στους πρόποδες των θερμών μαζών της Δ.Ευρώπης… Μεταβαίνουμε ομαλά στο καλοκαίρι!

Η Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να ψήνεται εξαιτίας του εγκλωβισμένου θερμού αέρα στην περιοχή.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο που δεν αποτελεί απλώς λίγο παραπάνω ζέστη, αλλά μια πλήρη απορρύθμιση των εποχών, καθώς ένας πρωτοφανής και ιστορικός καύσωνας επηρεάζει την περιοχή. Τέτοιες θερμοκρασίες στα τέλη Μαΐου έχουν να καταγραφούν εδώ και 82 χρόνια, ενώ πέρα από την ένταση, η μεγάλη διάρκεια είναι αυτή που κάνει το φαινόμενο τόσο σπάνιο.

Στο παρελθόν, μια θερμή εισβολή ανέβαζε τη θερμοκρασία για μία με δύο ημέρες και αφορούσε συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, τα συστήματα θερμικού θόλου εγκλωβίζουν τη ζέστη για μία εβδομάδα ή και περισσότερο, καλύπτοντας μια τεράστια γεωγραφική ζώνη. Αν σκεφτούμε να ξυπνάμε τον Ιανουάριο στην Αθήνα και να έχει έξω 30 βαθμούς Κελσίου, θα μας φαινόταν αδιανόητο. Ενώ παλαιότερα αυτά τα φαινόμενα ήταν στατιστικά αδύνατα, πλέον με την υπερθέρμανση του πλανήτη θα τα συναντάμε συχνά και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι τρέχουσες θερμοκρασίες ξεπερνούν κατά 12 με 16 βαθμούς Κελσίου τις αναμενόμενες τιμές. Για παράδειγμα, στο Λονδίνο η θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου έναντι της αναμενόμενης των 20 βαθμών για την εποχή. Στο Μπορντώ άγγιξε τους 37 βαθμούς, με φυσιολογική τους 21 βαθμούς, ενώ στη Σεβίλλη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, όταν η αναμενόμενη τιμή είναι οι 28 βαθμοί.

Κατά το επόμενο τριήμερο, οι ευρωπαϊκές χώρες που θα πληγούν από τον καύσωνα θα βιώσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ισπανία αναμένονται 38 με 40 βαθμοί Κελσίου, στη Γαλλία 37 με 39 βαθμοί, στην Πορτογαλία 36 με 38 βαθμοί και στη Βόρεια Ιταλία 34 με 36 βαθμοί Κελσίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Δυτική Γερμανία ο υδράργυρος θα δείξει 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όσο περνάνε οι μέρες, αυτές οι θερμές αέριες μάζες θα απεγκλωβίζονται σταδιακά και η θερμοκρασία θα πέφτει από τον βορρά προς τον νότο. Η περιοχή αναμένεται να επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα από την ερχόμενη Τετάρτη.

Στον αντίποδα, η Ελλάδα βρίσκεται στο σημείο σύγκρουσης των θερμών αέριων μαζών που απασχολούν τη Δυτική Ευρώπη, οι οποίες ανεβάζουν τη θερμοκρασία τοπικά, και ψυχρών αέριων μαζών από τα βόρεια Βαλκάνια που προκαλούν αστάθειες. Επομένως, στη χώρα μας θα έχουμε ζέστη, αλλά όχι καύσωνα, καθώς μεταβαίνουμε ομαλά στο καλοκαίρι.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις και κάποια ψιλόβροχα στα βόρεια ορεινά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Από νωρίς το μεσημέρι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κατά τις θερμές ώρες και θα εκδηλωθούν κάποιες μπόρες ή καταιγίδες στην Πελοπόννησο, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα ορεινά της Κρήτης. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί και τη νύχτα θα σημειωθεί ξαστεριά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, με εξασθένηση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει τους 29 βαθμούς στην Ηλεία, την Αιτωλοακαρνανία, την Αττική, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ στην Άρτα θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις έως το μεσημέρι και πιθανές τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην έκδοση της Θεσσαλονίκης προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανά ψιλόβροχα στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ως Βαρδάρης έως 6 μποφόρ και αργότερα θα στραφούν σε νοτιάδες έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς και στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τοπικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία.

Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι ξανά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί στα δυτικά και δυτικοί νοτιοδυτικοί στα ανατολικά με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές.

Το πολυπόθητο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα κυλήσει με τις όποιες αστάθειες να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά, και περισσότερο στα δυτικά κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Οι άνεμοι δεν θα προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ η θερμοκρασία θα πάρει την ανηφόρα. Ειδικότερα τη Δευτέρα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία της θάλασσας βρίσκεται ήδη στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου, πράγμα που σημαίνει ότι το νερό έχει γλυκάνει αρκετά και ευνοεί τις πρώτες οργανωμένες βουτιές. Παράλληλα, οι νύχτες και τα πρωινά έχουν γίνει πολύ πιο γλυκά, επιτρέποντάς μας να κυκλοφορούμε με τα καλοκαιρινά μας ρούχα, έχοντας απλώς μια ελαφριά ζακέτα μαζί μας για καλό και για κακό.

Με τη μισή Ευρώπη να ψάχνει απεγνωσμένα σκιά και κλιματιστικά για να αντέξει έναν ιστορικό θερμικό θόλο, στην Ελλάδα πετυχαίνουμε το απόλυτο καιρικό timing για το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού. Το μόνο που χρειάζεται να συσκευάσετε είναι το μαγιό και την καλύτερη σας διάθεση, αφού το μόνο πράγμα που θα ψηθεί φέτος του Αγίου Πνεύματος είναι τα θαλασσινά στην ταβέρνα μετά την παραλία.

Διαβάστε επίσης:

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με «μαϊμού» είδη πολυτελείας – Τέσσερις συλλήψεις (Video)

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε αυλή εργοστασίου στο Ωραιόκαστρο

Ανοιξιάτικες μπόρες σε Δυτική Αττική, Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη – Πού έπεσε χαλάζι και… βροχοκουρτίνα (Video)