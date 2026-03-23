19 χτυπήματα, 9 νεκροί: Οι ιρανικοί πύραυλοι που καταφέρνουν να περάσουν το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ

Από τις 28 Φεβρουαρίου, που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν έχει γίνει αντιληπτό ότι το «πανίσχυρο» σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ δεν είναι τελικά και τόσο… «πανίσχυρο».

19 χτυπήματα 9 νεκροί

Ο Guardian, αναλύοντας τα χτυπήματα από κοινού με τις δηλώσεις ισραηλινών αξιωματούχων, κατέγραψε τουλάχιστον 19 χτυπήματα που κατάφεραν να περάσουν το Iron Dome του Ισραήλ και είχαν ως συνέπεια να χάσουν τις ζωές τους 9 άτομα.

Από τις αρχές του πολέμου οι ιρανικοί πύραυλοι, που φέρουν βόμβες διασποράς (cluster mutations), δοκιμάζουν τις αντοχές της πολυεπίπεδης αεράμυνας του Ισραήλ.

«Η αναχαίτιση των βομβών διασποράς είναι πιο δύσκολη από την αναχαίτιση των βομβών ενιαίας δράσης, λόγω τεχνικών διαφορών στο προφίλ της εμπλοκής», δήλωσε ο Ταλ Ίνμπαρ, εμπειρογνώμονας σε θέματα πυραύλων που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ισραηλινές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας. «Για να είναι αποτελεσματικό, ένας αναχαιτιστικός πύραυλος πρέπει να χτυπήσει το φορέα πριν γίνει η διασπορά», τόνισε.

Τι είναι οι βόβμες διασποράς

Οι βόμβες διασποράς απελευθερώνουν δεκάδες μικρότερες βόμβες στην ευρύτερη περιοχή. Οι μικρότερες δεν εκρήγνυνται πάντα απευθείας, αποτελώντας κίνδυνο για τον άμαχο πληθυσμό .

Αν υπάρχουν υποψίες ότι ένας πύραυλος έφερε βόμβες διασποράς, ομάδες του στρατού σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή και έπειτα πυροτεχνουργοί αναλαμβάνουν δράση για να εξουδετερώσουν τις βόμβες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς για να περιοριστεί ο αντίκτυπος τους θα πρέπει να αναχαιτιστεί ο πύραυλος σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από τον στόχο – ιδανικά πριν μπει στην ατμόσφαιρα.

Εφόσον απελευθερωθούν οι βόμβες καθίσταται αδύνατη η αναχαίτιση τους ακόμα και από τα πιο εξελιγμένα συστήματα άμυνας.

Η χρήση των βομβών διασποράς απαγορεύεται σε κατοικημένες περιοχές από το διεθνές δίκαιο, ωστόσο τοσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν δεν έχουν υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε τη χρήση βομβών διασποράς από το Ιράν ως έγκλημα πολέμου. Το Ισραήλ με τη σειρά του έχει αναγνωρίσει στο παρελθόν ότι έχει κάνει χρήση βομβών διασποράς, αλλά υποστηρίζει ότι το έκανε χωρίς να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Η στατηγική του Ιράν

Από τις αρχές του Μαρτίου έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες βίντεο, που δείχνουν βόμβες διασπορας να «ανοίγουν» στον ουρανό του Τελ Αβίβ πριν προσγειωθούν.

Στις 18 Μαρτίου σκότωσαν δύο 70χρονους στην περιοχή Ράματ Γκαν και έναν 30χρονο Ταϊλανδό στην περιοχή Αντανίμ.

Η στρατηγική της Τεχεράνης ίσως έχει και μία πραγματιστική διάσταση: Δεν αποσκοπεί μόνο στο να καταφέρει χτυπήματα αλλά και να αναγκάσει το Ισραήλ να εξαντλήσει τα αποθέματα σε αναχαιτιστικούς πυραύλους.

Παράλληλα, όπως παρατηρεί Ίνμπαρ η αναχαίτιση πυραύλων που φέρουν βόμβες διασποράς είναι εξαιρετικά κοστοβόρα. «Απαιτείται η χρήση ακριβών αναχαιτιστικών πυραύλων για κάθε μεμονωμένο υπο-βλήμα».

Υπάρχει έντονη φημολογία ότι τα αποθέματα του Ισραήλ σε αναχαιτιστικούς πυραύλους έχουν εξαντληθεί ή κινδυνεύουν να εξαντληθούν.

Οι ΙDF υποστηρίζουν ότι έχουν καταφέρει να αναχαιτίσουν το 70% των χτυπημάτων του Ιράν, παρόλα αυτά χτυπήματα καταφέρνουν να σπάσουν την αεράμυνα και να βρουν στου στόχους τους.

Το Σαββατοκύριακου για παράδειγμα 200 άτομα τραυματίστηκαν, διότι τα συστήματα αεράμυνας δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν δύο βλήματα.

