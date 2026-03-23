ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 22:52
23.03.2026 21:40

Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στην Κολομβία: Ένας νεκρός, 77 τραυματίες και 43 αγνοούμενοι (Videos)

Μεταγωγικό αεροσκάφος των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη σήμερα, Δευτέρα 23/3, στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο, στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Περού, με το υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας να επιβεβαιώνει την τραγική είδηση.

Σε βίντεο που μεταδίδουν κολομβιανά Μέσα Ενημέρωσης, διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη έκταση.

Ο υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσες, ανέφερε ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού. «Ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη», συμπλήρωσε.

Ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι (114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος). Συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη περιοχή.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, ενημέρωσε αργότερα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, πως έχει επιβεβαιωθεί ένας θάνατος, 77 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ αδιευκρίνιστη για την ώρα παραμένει η τύχη 43 επιβαινόντων στο αεροσκάφος.

