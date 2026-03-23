Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν «που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα του Ισραήλ»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι μίλησε με τον Τραμπ, ο οποίος βλέπει μια πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει η δυνατότητα «να αξιοποιηθούν τα σπουδαία επιτεύγματα που έχουν επιτευχθεί από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) και τον αμερικανικό στρατό, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του πολέμου σε μια συμφωνία – μια συμφωνία που θα διαφυλάξει τα ζωτικά μας συμφέροντα», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσίευσε το γραφείο του.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου δήλωσε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιθέσεις στο Ιράν και τον Λίβανο. «Χτυπάμε το πυραυλικό και το πυρηνικό πρόγραμμα και συνεχίζουμε να καταφέρνουμε βαριά πλήγματα στη Χεζμπολάχ».

Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ισραήλ σκότωσε πρόσφατα δύο πυρηνικούς επιστήμονες και άφησε να εννοηθεί ότι θα αναληφθούν περαιτέρω επιχειρήσεις. «Μόλις πριν από λίγες ημέρες, εξουδετερώσαμε δύο ακόμη πυρηνικούς επιστήμονες – και αναμένονται περισσότερες ενέργειες», είπε. «Θα διαφυλάξουμε τα ζωτικά μας συμφέροντα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

נתניהו שוחח עם טראמפ לאחר דבריו על מגעים עם איראן: "נשמור על האינטרסים שלנו בכל מצב"@gilicohen10 @SuleimanMas1 pic.twitter.com/iEScwLV2Kr — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2026

Ο Τραμπ ενέκρινε την επιχείρηση στο Ιράν μετά από επικοινωνία με τον Νετανιάχου

Λιγότερο από 48 ώρες πριν από την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τρία άτομα που ενημερώθηκαν για την κλήση.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου γνώριζαν από ενημερώσεις των μυστικών υπηρεσιών νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και οι βασικοί υπολοχαγοί του θα συναντιόντουσαν σύντομα στο κτήμα του στην Τεχεράνη, καθιστώντας τους ευάλωτους σε μια «επίθεση αποκεφαλισμού».

Ο Νετανιάχου υποστήριξε κατά τη συνομιλία τους, ότι μπορεί να μην υπήρχε ποτέ καλύτερη ευκαιρία να σκοτωθεί ο Χαμενεΐ και να εκδικηθεί τις προηγούμενες ιρανικές προσπάθειες δολοφονίας του Τραμπ, ανέφεραν αυτές οι πηγές. Αυτές περιλάμβαναν ένα σχέδιο δολοφονίας επί πληρωμή που φέρεται να ενορχηστρώθηκε από το Ιράν το 2024, όταν ο Τραμπ ήταν υποψήφιος.

Μέχρι τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η κλήση, ο Τραμπ είχε ήδη εγκρίνει την πρόταση οι Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιήσουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, αλλά δεν είχε ακόμη αποφασίσει πότε ή υπό ποιες συνθήκες θα εμπλακούν οι ΗΠΑ, ανέφεραν οι πηγές.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει πώς τα επιχειρήματα του Νετανιάχου επηρέασαν τον Τραμπ καθώς σκεφτόταν να εκδώσει εντολές για χτύπημα, αλλά η τηλεφωνική συνομιλία ισοδυναμούσε με την τελική αγόρευση του Ισραηλινού ηγέτη στον Αμερικανό ομόλογό του.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δεν αναφέρθηκε άμεσα στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, αλλά δήλωσε στο Reuters ότι η στρατιωτική επιχείρηση είχε σχεδιαστεί για να «καταστρέψει τους βαλλιστικούς πυραύλους και την παραγωγική ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος, να εξοντώσει το Ναυτικό του ιρανικού καθεστώτος, να τερματίσει την ικανότητά τους να εξοπλίζουν πληρεξούσιους και να εγγυηθεί ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Μείωση φόρων, τηλεργασία, εξοικονόμηση καυσίμων – Το «οπλοστάσιο» των χωρών για να περιορίσουν τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου

Νέα Υόρκη: Η στιγμή της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο LaGuardia (Video)

Κερδίζει χρόνο ή ανοίγει παράθυρο για λύση; – Τα δύο σενάρια για τους ισχυρισμούς Τραμπ