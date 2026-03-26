Ισραήλ: Εκτός λειτουργίας το Μπεν Γκουριόν μετά τις ιρανικές επιθέσεις – Τι σημαίνει το χτύπημα στην καρδιά της χώρας

Το τελευταίο που θα περίμεναν οι ισραηλινοί επιτελάρχες και ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όταν ξεκινούσαν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ την επίθεση εναντίον του Ιράν, ήταν ότι θα «χάσουν» βασικές υποδομές της χώρας.

Πιθανόν εκτιμούσαν ότι το καθεστώς στην Τεχεράνη θα κατέρρεε από τα πρώτα 24ωρα, ίσως πάλι η κτηνώδης αυτοπεποίθηση που εκπέμπει η ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου να μην επέτρεπε τη βασική παραδοχή, που αποδεικνύεται τώρα στο πεδίο, ότι δηλαδή η πολεμική ικανότητα των Ιρανών είναι μεγαλύτερη απ’ όσο είχε υπολογιστεί αρχικά.

Όπως και να έχει, είναι γεγονός ότι τα πλήγματα που δέχεται το Ισραήλ είναι σε ορισμένες περιπτώσεις έως και συντριπτικά.

Κορυφαίο παράδειγμα είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το «Μπεν Γκουριόν» (TLV), το οποίο δεν λειτουργεί κανονικά μετά τις ιρανικές επιθέσεις. Η λειτουργικότητά του έχει περιοριστεί δραστικά και σε ορισμένες περιόδους έχει κλείσει πλήρως για πολιτική αεροπορία.

Λειτουργία στο 5%

Εδώ και μέρες, οι ισραηλινές αρχές επέβαλαν δραστικούς περιορισμούς στην αεροπορική κίνηση, σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπεται μόνο μία απογείωση και μία προσγείωση την ώρα. Ο δε αριθμός επιβατών ανά πτήση έχει περιοριστεί σε περίπου 50 άτομα (πολύ κάτω από την κανονική χωρητικότητα), ενώ οι ισραηλινές εταιρείες λειτουργούν περίπου στο 5% της κανονικής τους χωρητικότητας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί περισσότερο σαν «κόμβος έκτακτης ανάγκης» και όχι σαν κανονικό διεθνές hub.

Η διεθνής συνδεσιμότητα έχει καταρρεύσει. Οι περισσότερες ξένες αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει πτήσεις προς Ισραήλ. Λειτουργούν κυρίως ισραηλινές εταιρείες (El Al, Arkia, Israir) και κυρίως για επαναπατρισμούς και σποραδικά κάποιες βασικές γραμμές (Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι κ.λπ.).

Σύμφωνα με κυβερνητικές ενημερώσεις, η μερική ή πλήρης αναστολή λειτουργίας μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τα μέσα Απριλίου εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

Πύραυλοι στις εγκαταστάσεις

Η εικόνα που προκύπτει από τις αναφορές είναι ότι τα πλήγματα δεν είναι τόσο ότι κατέστρεψαν τις πολύ βασικές υποδομές (runways, terminals), όσο ότι έφτασαν μέσα στην περίμετρο του αεροδρομίου. Θραύσματα από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους έπεσαν μέσα στον χώρο του αεροδρομίου. Από αυτά τρία ιδιωτικά αεροσκάφη υπέστησαν σοβαρές ζημιές ενώ ήταν σταθμευμένα. Τα θραύσματα προήλθαν από πυραύλους που αναχαιτίστηκαν στον αέρα, αλλά η διασπορά υποπυρομαχικών έπεσε στο αεροδρόμιο. Οι διάδρομοι δεν φαίνεται να έχουν μεγάλες καταστροφές, αλλά η επίθεση απέδειξε ότι ακόμη και επιτυχείς αναχαιτίσεις μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο αεροδρόμιο.

Το Μπεν Γκουριόν ως σημαντικός στρατηγικός στόχος

Το αεροδρόμιο δεν είναι μόνο πολιτική υποδομή – έχει και στρατιωτική και οικονομική σημασία.

Είναι το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και ο βασικός κόμβος σύνδεσης με τον κόσμο. Η διακοπή του επηρεάζει άμεσα οικονομία, τουρισμό, logistics, μετακινήσεις πληθυσμού.

Έχει όμως και στρατιωτική και επιχειρησιακή αξία: Το Μπεν Γκουριόν συνδέεται με αεροπορικές μονάδες και υποδομές υποστήριξης της ισραηλινής αεροπορίας. Στην περιοχή υπάρχουν εγκαταστάσεις συντήρησης αεροσκαφών, ανεφοδιασμού, στρατιωτικών υποδομών. Αυτό το κάνει dual-use υποδομή (και πολιτική και στρατιωτική).

Ταυτόχρονα είναι και ένας ψυχολογικός και πολιτικός στόχος, καθώς η επίθεση σε ένα τέτοιο σημείο δείχνει ότι μπορεί να πληγεί το κέντρο της χώρας, δημιουργεί διεθνή εικόνα ανασφάλειας, προκαλεί διακοπή αεροπορικών συνδέσεων.

Στην πραγματικότητα το Ben Gurion βρίσκεται σήμερα σε μια ενδιάμεση κατάσταση: Δεν έχει καταστραφεί, αλλά είναι πολύ ευάλωτο επιχειρησιακά.

Η ιρανική στρατηγική φαίνεται να είναι, όχι απαραίτητα να το καταστρέψει πλήρως, αλλά να το κρατήσει σε μόνιμη κατάσταση περιορισμένης λειτουργίας.

Αυτό αρκεί για να παραλύσει η αεροπορική σύνδεση του Ισραήλ, δημιουργηθεί οικονομική πίεση και να αυξηθεί το πολιτικό κόστος του πολέμου.

