Η Ιταλία κατάσχει περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 εκατ. ευρώ – Αγοράστηκαν με χρήματα που υπεξαιρέθηκαν από την Ούρσουλα Άντρες

Οι ιταλικές αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ στην Τοσκάνη, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, αμπελώνων και ελαιώνων, που φέρονται να αγοράστηκαν με χρήματα που υπεξαιρέθηκαν από την ηθοποιό Ούρσουλα Άντρες.

Η Άντρες, 90 ετών, είχε υποβάλει μήνυση στην πατρίδα της, την Ελβετία, καταγγέλλοντας «προοδευτική και σημαντική εξάντληση των περιουσιακών της στοιχείων» από άτομα που ήταν επιφορτισμένα με τη διαχείριση των οικονομικών της, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη η ιταλική αστυνομία οικονομικών εγκλημάτων.

Οι εισαγγελείς στο ελβετικό καντόνι Vaud διαπίστωσαν μια εικόνα μιας «συστηματικής υπεξαίρεσης οικονομικών πόρων» αξίας περίπου 18 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων που πραγματοποιήθηκε μέσω πολλαπλών, αδιαφανών συναλλαγών, ανέφερε η αστυνομία.

Τα χρήματα εντοπίστηκαν στην Ιταλία, όπου εισαγγελείς στη Φλωρεντία ανέλαβαν την υπόθεση και η αστυνομία άρχισε να παρακολουθεί τα ίχνη των εγγράφων.

Τα εντόπισαν στο Σαν Κασιάνο στην Βαλ ντι Πέζα, κοντά στη Φλωρεντία, και σε ένα συγκρότημα ακινήτων που αποτελείται από 11 μονάδες και 14 οικόπεδα που χρησιμοποιούνται ως αμπελώνες και ελαιώνες, καθώς και έργα τέχνης και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε η δήλωση.

«Ο δικαστής προκαταρκτικών ερευνών του δικαστηρίου της Φλωρεντίας, υποστηρίζοντας πλήρως τη θέση της εισαγγελίας, διέταξε την κατάσχεση ολόκληρου του παράνομου κέρδους, έως το ποσό των 18.000.000 ελβετικών φράγκων, που θα εκτελεστεί έναντι των εντοπισμένων περιουσιακών στοιχείων», πρόσθεσε.

Δεν αναφέρθηκαν ύποπτοι στην ανακοίνωση.

Η Άντρες έγινε γνωστή χάρη σε μια σκηνή στην ταινία του Τζέιμς Μποντ του 1962, «Δρ. Νο», στην οποία αναδύθηκε από τη θάλασσα σε μια παραλία της Καραϊβικής φορώντας ένα λευκό μπικίνι, με ένα μαχαίρι περασμένο στη μέση και ένα κοχύλι σε κάθε χέρι.

Αυτή η ερμηνεία απέναντι στον Σον Κόνερι ξεκίνησε μια καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση που διήρκεσε περισσότερο από δύο δεκαετίες.

