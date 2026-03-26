search
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.03.2026 16:19

Η Ιταλία κατάσχει περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 εκατ. ευρώ – Αγοράστηκαν με χρήματα που υπεξαιρέθηκαν από την Ούρσουλα Άντρες

Ursula Andress

Οι ιταλικές αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ στην Τοσκάνη, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, αμπελώνων και ελαιώνων, που φέρονται να αγοράστηκαν με χρήματα που υπεξαιρέθηκαν από την ηθοποιό Ούρσουλα Άντρες.

Η Άντρες, 90 ετών, είχε υποβάλει μήνυση στην πατρίδα της, την Ελβετία, καταγγέλλοντας «προοδευτική και σημαντική εξάντληση των περιουσιακών της στοιχείων» από άτομα που ήταν επιφορτισμένα με τη διαχείριση των οικονομικών της, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη η ιταλική αστυνομία οικονομικών εγκλημάτων.

Οι εισαγγελείς στο ελβετικό καντόνι Vaud διαπίστωσαν μια εικόνα μιας «συστηματικής υπεξαίρεσης οικονομικών πόρων» αξίας περίπου 18 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων που πραγματοποιήθηκε μέσω πολλαπλών, αδιαφανών συναλλαγών, ανέφερε η αστυνομία.

Τα χρήματα εντοπίστηκαν στην Ιταλία, όπου εισαγγελείς στη Φλωρεντία ανέλαβαν την υπόθεση και η αστυνομία άρχισε να παρακολουθεί τα ίχνη των εγγράφων.

Τα εντόπισαν στο Σαν Κασιάνο στην Βαλ ντι Πέζα, κοντά στη Φλωρεντία, και σε ένα συγκρότημα ακινήτων που αποτελείται από 11 μονάδες και 14 οικόπεδα που χρησιμοποιούνται ως αμπελώνες και ελαιώνες, καθώς και έργα τέχνης και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε η δήλωση.

«Ο δικαστής προκαταρκτικών ερευνών του δικαστηρίου της Φλωρεντίας, υποστηρίζοντας πλήρως τη θέση της εισαγγελίας, διέταξε την κατάσχεση ολόκληρου του παράνομου κέρδους, έως το ποσό των 18.000.000 ελβετικών φράγκων, που θα εκτελεστεί έναντι των εντοπισμένων περιουσιακών στοιχείων», πρόσθεσε.

Δεν αναφέρθηκαν ύποπτοι στην ανακοίνωση.

Η Άντρες έγινε γνωστή χάρη σε μια σκηνή στην ταινία του Τζέιμς Μποντ του 1962, «Δρ. Νο», στην οποία αναδύθηκε από τη θάλασσα σε μια παραλία της Καραϊβικής φορώντας ένα λευκό μπικίνι, με ένα μαχαίρι περασμένο στη μέση και ένα κοχύλι σε κάθε χέρι.

Αυτή η ερμηνεία απέναντι στον Σον Κόνερι ξεκίνησε μια καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση που διήρκεσε περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

kalamaria_new
‌Qalibaf Aragchi
koronoios_covid
PASOK
Δείτε όλες τις ειδήσεις
grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

mo salax liverpool – new
tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
bbc thimata epstein – new
war_new
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

mesi-anatoli-234
kalamaria_new
‌Qalibaf Aragchi
1 / 3