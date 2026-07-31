Τη Λατινοπούλου την ενόχλησε η Μαύρη Ελένη του Νόλαν: «Κατάντια της πολιτιστικής κληρονομιάς μας»

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Με τη μαύρη Ελένη του Κρίστοφερ Νόλαν τα έβαλε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Εχει χιλιοειπωθεί: τα Ομηρικά Έπη δεν είναι ιστορική καταγραφή, αλλά μυθοπλασία, που κάθε καλλιτέχνης μπορεί να ερμηνεύσει σύμφωνα με τα δικά του αισθητικά κριτήρια, αλλά η πρόεδρος της Φωνής Λογικής προβλέψιμα προσδέθηκε στο άρμα των ακροδεξιών που τους ενόχλησε το χρώμα του δέρματος της Ωραίας Ελένης.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου επιτέθηκε και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη βιντεοκλήση, που είχε με τον Κρίστοφερ Νόλαν. «Για τη μαύρη Ελένη και την κατάντια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν είπαμε, που παίρνει ο πρωθυπουργός τηλέφωνο τον Νόλαν να τον ευχαριστήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να δει την ταινία. «Δεν είδα την ταινία και ούτε πρόκειται να τη δω. Είναι τραγικό και είναι ντροπή για τη χώρα μας. Και ντροπή και ότι χρηματοδοτεί η χώρα μας, 6,5 εκατομμύρια για να βγάζει μαύρη Ελένη».

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