Κρίση στην τουρκική αντιπολίτευση: Ο Οζέλ καταγγέλλει σχέδιο εξουδετέρωσης του CHP, ο Κιλιτσντάρογλου προαναγγέλλει διαγραφές

Η κρίση για το ποιος θα προήδρευε στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία έληξε με ‘σολομώντεια λύση’. Ο εκλεγμένος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ ανέβηκε στο βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ ο διορισμένος με δικαστική απόφαση πρόεδρος του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου εκφώνησε ομιλία στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά εσωκομματική ρήξη.

Ο Οζέλ κατήγγειλε πολιτική και δικαστική παρέμβαση με στόχο την αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης, ενώ ο Κιλιτσντάρογλου προανήγγειλε «εκκαθαρίσεις» στο κόμμα, κάνοντας λόγο για ευθύνες όσων το οδήγησαν στην κρίση.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για εσωτερική διαμάχη, αλλά για οργανωμένη πολιτική πίεση με στόχο την αποδυνάμωση του κόμματος.

«Δεχόμαστε επίθεση από τέσσερις κατευθύνσεις. Από το 25% φτάσαμε στο 38% και γίναμε πρώτο κόμμα μετά από 47 χρόνια, και από τότε βρισκόμαστε υπό συνεχή πίεση», ανέφερε, κάνοντας λόγο για χρήση δικαστικών και πολιτικών μηχανισμών.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος του CHP συνέδεσε την ένταση με τις υποθέσεις κατά δημάρχων και στελεχών της αντιπολίτευσης, με αιχμή τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Μας αποκαλούν “κλέφτες”, παρότι οι κατηγορίες καταρρέουν. Η στοχοποίηση συνεχίζεται», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να αποδυναμωθούν όλοι οι πιθανοί αντίπαλοι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου παρουσίασε σκληρή γραμμή, υποστηρίζοντας ότι το CHP πρέπει να αποκαταστήσει την ηθική του.

«Θα εξαγνιστούμε και θα ασκήσουμε καθαρή πολιτική. Αυτό το κόμμα ίδρυσε κράτος και δεν είναι ένα συνηθισμένο κόμμα», τόνισε.

Ο τέως πρόεδρος επανέλαβε τις καταγγελίες για χρηματισμό συνέδρων και εσωκομματική διαφθορά.

«Καμία βούληση δεν αγοράζεται με χρήματα», είπε, προσθέτοντας ότι θα αποδώσει ευθύνες σε όσους εμπλέκονται, διαφορετικά «δεν θα τον θεωρούν άντρα».

Απαντώντας στις κατηγορίες ότι λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης, σημείωσε ότι «με το παλάτι δεν διαπραγματεύεσαι, το πολεμάς», ενώ άφησε αιχμές και για μερίδα ΜΜΕ, κατηγορώντας τα για χειραγώγηση.

Ο Κιλιτσντάρογλου προειδοποίησε ότι όσοι ευθύνονται για την κρίση θα απομακρυνθούν από το κόμμα, κάνοντας λόγο για πλήγμα στην εσωκομματική ηθική.

Κλείνοντας, ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει νέο συνέδριο του CHP χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα, τονίζοντας ότι αυτό θα είναι «ηθικό και ενάρετο», χωρίς παρασκηνιακές συναλλαγές και εσωκομματικά παζάρια.

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