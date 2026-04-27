ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 14:16
27.04.2026 12:26

Οι περιπέτειες του Νετανιάχου με τη διαφθορά: Αναβλήθηκε σημερινή κατάθεσή του – Ο Χέρτσογκ δεν του δίνει χάρη, «να δηλώσει ένοχος»  

27.04.2026 12:26
Μπορεί να έχει επιδοθεί σε πολεμικό κρεσέντο στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας δραματικές επιπτώσεις σε μία σειρά χωρών και λαών της περιοχής και βάζοντας σε μπελάδες ακόμα και την παγκόσμια οικονομία, αλλά από τις περιπέτειες που έχει για εμπλοκή σε υποθέσεις διαφθοράς δεν πρόκειται να απαλλαγεί όπως φαίνεται.

Ο λόγος για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος αυτή την εβδομάδα θα βρεθεί ξανά στο εδώλιο για την υπόθεση διαφθοράς.

Η δίκη που ξεκίνησε το 2020, επαναλαμβάνεται αυτή την εβδομάδα, χωρίς να ελπίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός για χάρη…

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε ότι η καλύτερη λύση στην περίπτωση Νετανιάχου είναι μία «συμφωνία ομολογίας ενοχής» και ότι θα εξετάσει το αίτημα του πρωθυπουργού για απονομή χάριτος μόνο αφού εξαντληθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων, «εκτός της δικαστικής αίθουσας».

Για να πάρει χάρη ο Νετανιάχου είναι απαραίτητο να δηλώσει πρώτα ενοχή και να καταδικαστεί, κάτι που αρνείται μέχρι στιγμής…

Οι τρεις υποθέσεις που κατηγορείται ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγορείται για τρεις διαφορετικές υποθέσεις. Η μία αφορά υποψίες για μυστικές συμφωνίες μεταξύ του Νετανιάχου και του Άρνον Μόζες, εκδότη της ισραηλινής εφημερίδας Yediot Achronot, για «στημένα» δημοσιεύματα υπέρ του.

Η δεύτερη έχει να κάνει για δωροληψίες με τον μεγιστάνα των ΜΜΕ Σαούλ Ελόβιτς όταν ο Μπίμπι ήταν ακόμη υπουργός Επικοινωνιών, ενώ η τρίτη έχει να κάνει με παρεμβάσεις του Νετανιάχου σε ιστοσελίδα του ίδιου επιχειρηματία, ασκώντας επιρροή μέσω δημοσιευμάτων. Στην τρίτη περίπτωση κατηγορείται για δωροληψία, απάτη και απιστία.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Πώς το κινητό τηλέφωνο έσωσε πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας από τα πυρά του ενόπλου (Video)

HΠΑ: Πυροβολισμοί στο Όστιν έξω από εστιατόριο – Αναφορές για τραυματίες (video)

Νέο αιματοκύλισμα στον Λίβανο – Τουλάχιστον 14 νεκροί και 37 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποκλοπές: Σάλος από την απόφαση του Αρείου Πάγου – Συνέντευξη Ανδρουλάκη το απόγευμα, κανένα σχόλιο για την απόφαση από Μαρινάκη – Αιχμή Τσίπρα: Ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Άρειο Πάγο: «Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο»

ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει (ξανά) για 15 ημέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης – Αποκλείει επέκταση ωραρίου μετά τις 23.00 ο Ταχιάος

ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τον σύμβουλο Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ: Η φωτογραφία που τον δείχνει να βάζει την έγκυο γυναίκα του ως «ασπίδα» (video)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari Hypersail: Όταν το Maranello… βγαίνει στη θάλασσα (photos)

ΚΑΛΧΑΣ

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

ΕΛΛΑΔΑ

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στο κέντρο της Αθήνας - Άνδρας σε αμόκ έσπασε 30 αυτοκίνητα με κοντάρι και το... κεφάλι!

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 14:15
areios_pagos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποκλοπές: Σάλος από την απόφαση του Αρείου Πάγου – Συνέντευξη Ανδρουλάκη το απόγευμα, κανένα σχόλιο για την απόφαση από Μαρινάκη – Αιχμή Τσίπρα: Ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει

tsipras_2704_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Άρειο Πάγο: «Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο»

METRO_THESSALONIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει (ξανά) για 15 ημέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης – Αποκλείει επέκταση ωραρίου μετά τις 23.00 ο Ταχιάος

