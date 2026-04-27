Οι περιπέτειες του Νετανιάχου με τη διαφθορά: Αναβλήθηκε σημερινή κατάθεσή του – Ο Χέρτσογκ δεν του δίνει χάρη, «να δηλώσει ένοχος»  

Μπορεί να έχει επιδοθεί σε πολεμικό κρεσέντο στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας δραματικές επιπτώσεις σε μία σειρά χωρών και λαών της περιοχής και βάζοντας σε μπελάδες ακόμα και την παγκόσμια οικονομία, αλλά από τις περιπέτειες που έχει για εμπλοκή σε υποθέσεις διαφθοράς δεν πρόκειται να απαλλαγεί όπως φαίνεται.

Ο λόγος για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος αυτή την εβδομάδα θα βρεθεί ξανά στο εδώλιο για την υπόθεση διαφθοράς.

Η δίκη που ξεκίνησε το 2020, επαναλαμβάνεται αυτή την εβδομάδα, χωρίς να ελπίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός για χάρη…

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε ότι η καλύτερη λύση στην περίπτωση Νετανιάχου είναι μία «συμφωνία ομολογίας ενοχής» και ότι θα εξετάσει το αίτημα του πρωθυπουργού για απονομή χάριτος μόνο αφού εξαντληθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων, «εκτός της δικαστικής αίθουσας».

Για να πάρει χάρη ο Νετανιάχου είναι απαραίτητο να δηλώσει πρώτα ενοχή και να καταδικαστεί, κάτι που αρνείται μέχρι στιγμής…

Οι τρεις υποθέσεις που κατηγορείται ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγορείται για τρεις διαφορετικές υποθέσεις. Η μία αφορά υποψίες για μυστικές συμφωνίες μεταξύ του Νετανιάχου και του Άρνον Μόζες, εκδότη της ισραηλινής εφημερίδας Yediot Achronot, για «στημένα» δημοσιεύματα υπέρ του.

Η δεύτερη έχει να κάνει για δωροληψίες με τον μεγιστάνα των ΜΜΕ Σαούλ Ελόβιτς όταν ο Μπίμπι ήταν ακόμη υπουργός Επικοινωνιών, ενώ η τρίτη έχει να κάνει με παρεμβάσεις του Νετανιάχου σε ιστοσελίδα του ίδιου επιχειρηματία, ασκώντας επιρροή μέσω δημοσιευμάτων. Στην τρίτη περίπτωση κατηγορείται για δωροληψία, απάτη και απιστία.

Διαβάστε επίσης:

