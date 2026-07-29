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29.07.2026 13:03

«Ακριβοί μας γονείς»: Η μεγάλη γαλλική θεατρική επιτυχία έρχεται στο Θέατρο Εμπορικόν – Σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αλειφερόπουλου

29.07.2026 13:03
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  • Η γαλλική κωμωδία «Chers parents» των Armelle και Emmanuel Patron κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα με τον τίτλο «Ακριβοί μας γονείς».
  • Η παράσταση ξεκινά στις 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο Εμπορικόν υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Προμηθέα Αλειφερόπουλου και σε απόδοση του Θοδωρή Πετρόπουλου.
  • Το έργο παρουσιάζει την ιστορία ενός ζευγαριού συνταξιούχων που καλεί τα παιδιά του για να ανακοινώσει μια απροσδόκητη απόφαση.
  • Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι οικογενειακές ισορροπίες κλονίζονται και αναδεικνύονται κρίσιμα ερωτήματα για τις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών.
  • Στο έργο πρωταγωνιστούν οι Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης και Άννα Λουιζίδη.

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Η τεράστια γαλλική επιτυχία «Chers parents» των Armelle και Emmanuel Patron, με περισσότερους από μισό εκατομμύριο θεατές στη Γαλλία και υποψηφιότητα για τα βραβεία Molière, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αλειφερόπουλου και απόδοση Θοδωρή Πετρόπουλου.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παράσταση «Ακριβοί μας γονείς» από τις 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο Εμπορικόν, με πρωταγωνιστές τους Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Ελένη Κούρκουλα κ. ά.

Το έργο

Ένα αγαπημένο ζευγάρι συνταξιούχων καθηγητών καλεί επειγόντως στο εξοχικό του σπίτι τα τρία ενήλικα παιδιά του. Τα αδέλφια φοβούμενα τα χειρότερα, παρατάνε αμέσως οικογένειες, δουλειές, σπουδές, μπουγάδες και κατοικίδια και καταφθάνουν έτοιμα να ακούσουν τα πάντα. Ένα πολύ κακό νέο, μια θανάσιμη αρρώστια, μια επικείμενη καταστροφή.

Όχι όμως έτοιμα για αυτό που πρόκειται να ακούσουν. Οι γονείς ανακοινώνουν στα έκπληκτα παιδιά, ότι σφύζουν από υγεία, αλλά πως ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνουν το μεγάλο τους όνειρο πραγματικότητα. Η ανακούφιση είναι παροδική, οι απορίες πολλές, τα ζητήματα λεπτά και μέσα σε λίγη ώρα η διακριτικότητα πάει περίπατο και η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα.

Πρέπει οι γονείς να μοιράζονται τα πάντα με τα παιδιά τους; Μέχρι που πρέπει να τα στηρίζουν; Που σταματάει η διαπαιδαγώγηση και που αρχίζει ο σαδισμός; Πόσο πρέπει να θυσιάζουμε τα προσωπικά μας όνειρα στο βωμό της οικογένειας ή της ιδεολογίας;

Το Πολυτεχνείο συγκρούεται με το όνειρο του γκολφ, η φιλανθρωπία πετάει μέχρι την Αφρική, η οικολογία πατάει στις πλάτες της Ασίας και η Μοντεσσόρι συναντά τον Στάλιν! Οι οικογενειακές αξίες σύντομα αρχίζουν να καταρρέουν σαν τους δίδυμους πύργους – ή μήπως σαν το τείχος του Βερολίνου;

Μια κωμωδία για οικογένειες που είναι σφιγμένες σαν γροθιά, αρκεί να μην έχουν κάτι να χωρίσουν.

Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο Εμπορικόν.

Ταυτότητα παράστασης

  • Συγγραφείς : Armelle Patron & Emmanuel Patron
  • Μετάφραση : Θοδωρής Πετρόπουλος
  • Σκηνοθεσία : Προμηθέας Αλειφερόπουλος
  • Σκηνικά : Τίνα Τζόκα
  • Κοστούμια : Άγις Παναγιώτου
  • Φωτισμοί : Ζωή Μολυβδά Φαμέλη
  • Βοηθός Σκηνοθέτη : Σεμίραμις Αμπατζόγλου
  • Φωτογραφίες : Γιώργος Καλφαμανώλης
  • Τρέιλερ : Έφη Καρανικόλα

Πρωταγωνιστούν : Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη

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