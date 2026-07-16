search
ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 09:30
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.07.2026 08:59

Σάκης Ρουβάς: Απρόοπτο πάνω στη σκηνή – Σκίστηκε το παντελόνι του την ώρα που τραγουδούσε (Video)

16.07.2026 08:59
rouvas-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα απρόοπτο στη σκηνή είχε ο Σάκης Ρουβάς κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Θέατρο Άλσος, όταν το παντελόνι που φορούσε σκίστηκε επί σκηνής την ώρα που τραγουδούσε.

Το εν λόγω περιστατικό, ωστόσο, δεν στάθηκε ικανό να τον εμποδίσει να ολοκληρώσει το εντυπωσιακό του σόου, ενώ το σχετικό βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου συγκεντρώνονταςχιλιάδες προβολές.

Ο τραγουδιστής συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, διασκεδάζοντας το κοινό του με τις επιτυχίες του.

«Fun fact: Δεν έχει φτιαχτεί ακόμα παντελόνι που να αντέχει τον Σάκη» σχολίασαν κάποιοι θαυμαστές του με χιούμορ.

@rvslore Εγώ πάντως πιστεύω ότι γενικά δεν υπάρχει ύφασμα άξιο να μπει σε αυτό το σώμα. 😮‍💨😂 #sakisrouvas #φοργιου ♬ πρωτότυπος ήχος – 𝑺.𝓡. 𝓯𝓪𝓷

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Παπουτσάκη για το διαζύγιό της: Ήθελα να ισχύσει το «για πάντα» αλλά επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μου (Video)

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

Μάρω Κοντού: Την Παρασκευή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της ηθοποιού – Η τελευταία της επιθυμία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SYRIZA
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέλουν οι υπό αναχώρηση βουλευτές να εκλέξουν τη Δούρου πριν φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και ποιος είναι ο ρόλος Τσίπρα;

matia-getty-images-3weOxo_rVpk-unsplash
ΥΓΕΙΑ

ΑΙ: Οι επεμβάσεις με laser για τα μάτια πιο ακριβείς από ποτέ

syriza-koinovouleftiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά τις έδρες των ανεξάρτητων, καλεί τον Τσίπρα να απαντήσει αν θα τους βάλει στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες στο Θερμαϊκό για τον εντοπισμό του 69χρονου – Τι αναφέρει το λιμενικό

mundial new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ισπανία – Αργεντινή, ο τελικός των δύο σχολών ποδοσφαίρου – Γιαμάλ απέναντι στον Μέσι για την κορυφή του κόσμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

lorenzo-kariere
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

marfin_anakritis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: «Έμαθα ότι ήμουν ταυτόχρονα σε δύο σημεία» - Τι δηλώνει ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης για την εμπλοκή του στη δικογραφία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 09:30
SYRIZA
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέλουν οι υπό αναχώρηση βουλευτές να εκλέξουν τη Δούρου πριν φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και ποιος είναι ο ρόλος Τσίπρα;

matia-getty-images-3weOxo_rVpk-unsplash
ΥΓΕΙΑ

ΑΙ: Οι επεμβάσεις με laser για τα μάτια πιο ακριβείς από ποτέ

syriza-koinovouleftiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά τις έδρες των ανεξάρτητων, καλεί τον Τσίπρα να απαντήσει αν θα τους βάλει στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ

1 / 3