Σάκης Ρουβάς: Απρόοπτο πάνω στη σκηνή – Σκίστηκε το παντελόνι του την ώρα που τραγουδούσε (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα απρόοπτο στη σκηνή είχε ο Σάκης Ρουβάς κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Θέατρο Άλσος, όταν το παντελόνι που φορούσε σκίστηκε επί σκηνής την ώρα που τραγουδούσε.

Το εν λόγω περιστατικό, ωστόσο, δεν στάθηκε ικανό να τον εμποδίσει να ολοκληρώσει το εντυπωσιακό του σόου, ενώ το σχετικό βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου συγκεντρώνονταςχιλιάδες προβολές.

Ο τραγουδιστής συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, διασκεδάζοντας το κοινό του με τις επιτυχίες του.

«Fun fact: Δεν έχει φτιαχτεί ακόμα παντελόνι που να αντέχει τον Σάκη» σχολίασαν κάποιοι θαυμαστές του με χιούμορ.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Παπουτσάκη για το διαζύγιό της: Ήθελα να ισχύσει το «για πάντα» αλλά επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μου (Video)

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

Μάρω Κοντού: Την Παρασκευή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της ηθοποιού – Η τελευταία της επιθυμία



