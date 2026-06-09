Ιούνιος ο κυκλοθυμικός: Με μπόρες στα βουνά, ψάθα στα παράκτια και το μελτέμι αγκαλιά!

Ο Ιούνιος μοιάζει με τον μεγάλο τζογαδόρο του καλοκαιριού. Εκεί που σε πείθει ότι η λιακάδα και η ζέστη ήρθαν για να μείνουν, ξαφνικές αλλαγές προσώπου με απρόβλεπτα απογευματινά μπουρίνια και θερμικές αστάθειες έρχονται στα ηπειρωτικά για να ανατρέψουν το σκηνικό.

Όλα ξεκινούν αθόρυβα πάνω από τις βουνοκορφές, όμως πολύ γρήγορα αυτές οι μπόρες και οι καταιγίδες ζωηρεύουν, ενώ την ίδια ώρα στα νησιά και τα παράκτια επικρατεί αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και τα μελτέμια στο Αιγαίο δίνουν δυναμικό παρών. Νομίζω ότι ήδη πήραμε μια δυνατή γεύση καλοκαιριού, με τη ζέστη και τα 30άρια να γεμίζουν τις παραλίες, προσφέροντας νερά ιδανικά για βουτιές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη χθες, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά με 309 περιοχές να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου, όπως φαίνεται καθαρά και στη χρωματική κλίμακα του σχετικού χάρτη.

Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές καταγράφηκαν στα νότια ηπειρωτικά, με το απόλυτο ρεκόρ της ημέρας να σημειώνεται στα Δίδυμα Αργολίδας, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 35,4 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά, οι αστάθειες έχουν έρθει για να μείνουν, με το βροχερό αυτό μοτίβο να μας συνοδεύει για όσο μακριά μπορούν να δουν τα προγνωστικά στοιχεία.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, όμως, θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα δώσουν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, καθώς και στην Πελοπόννησο, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά πιο ισχυρά στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό. Προς το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση. Στα νησιά μας, καθώς και σε όλες τις ανατολικές πεδινές και παρακτίες περιοχές, θα επικρατήσει πλήρης ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, και τοπικά στο Αιγαίο τα μελτέμια θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη, τη Ρόδο, τη Μυτιλήνη, τον Θεσσαλικό κάμπο, την Αιτωλοακαρνανία και την Αττικοβοιωτία.

Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, οπότε υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στις ορεινές περιοχές του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι οποίες θα πυκνώσουν φέρνοντας πιθανές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά, γύρω από αυτά τα επίπεδα θα κυμανθούν οι θερμοκρασίες το επόμενο διάστημα, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως υποψία για άμεσο καύσωνα. Ωστόσο, αύριο μας περιμένουν ακόμη πιο εκτεταμένες βροχές στη χώρα, επιβεβαιώνοντας ότι ο φετινός Ιούνιος είναι αποφασισμένος να μας πάει μέχρι τέλους με σκαμπανεβάσματα, αστάθειες και ξαφνικές δροσιές.

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