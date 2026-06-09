Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τροχόσπιτο συγκρούστηκε με ΙΧ – Δύο τραυματίες (videos)

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στην περιοχή του Μεσημερίου, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων.
Σύμφωνα με το thestival, ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν.
Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας.
Οι αιτίες του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.
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