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Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα, Τρίτη (9/6), οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίστηκαν στα εξής μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.
Τα θέματα στο μάθημα «Υγιεινή»:
Τα θέματα στο μάθημα «Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές»:
Τα θέματα στο μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)»:
Τα θέματα στο μάθημα «Στοιχεία Μηχανών»:
Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους χθες, Δευτέρα (8/6).
Τα ειδικά ή μουσικά μαθήματα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα ξεκινούν στις 16 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 25 του ίδιου μήνα.
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