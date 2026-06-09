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09.06.2026 10:08

Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με αγροτικό

09.06.2026 10:08
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Μια βόλτα φίλων μετατράπηκε σε τραγωδία το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Δασάκι Μεσοποταμίας στην Καστοριά, όταν αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε νεαροί εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 16χρονου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδα oladeka.com στην παρέα ήταν ένας ενήλικας και τέσσερις ανήλικοι.

Οι νεαροί φέρεται να πήραν το αγροτικό όχημα που ανήκε στον πατέρα ενός από τα παιδιά, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια σύντομη βόλτα στην περιοχή.

Κάποιοι από τους επιβαίνοντες είχαν καθίσει στην καρότσα του οχήματος.

Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το αγροτικό όχημα βγήκε εκτός πορείας και ανατράπηκε.

Κατά την ανατροπή, οι επιβαίνοντες στην καρότσα βρέθηκαν κάτω από το όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το όχημα οδηγούσε 17χρονος χωρίς άδεια οδήγησης, ο οποίος επρόκειτο να ενηλικιωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και πληρώματα του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, για τον 16χρονο ήταν ήδη αργά, καθώς υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι ο οδηγός ενδεχομένως έχασε τον έλεγχο του οχήματος στην προσπάθειά του να αποφύγει αρκούδα που εμφανίστηκε ξαφνικά στον δρόμο.

Ωστόσο, έπειτα από την έρευνα της Αστυνομίας, το συγκεκριμένο σενάριο διαψεύστηκε κατηγορηματικά.

Όπως προέκυψε από τα μέχρι στιγμής ευρήματα, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέει το δυστύχημα με την παρουσία άγριου ζώου στην περιοχή του συμβάντος.

Η Τροχαία συνεχίζει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.

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