Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Φολέγανδρο.

Όχημα που οδηγούσε 71χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τοιχίο και έπεσε σε χώρο στάθμευσης ύψους δύο περίπου μέτρων.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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