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09.06.2026 11:22

Τροχαίο με μία νεκρή στα διόδια των Μαλγάρων – ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα (video)

09.06.2026 11:22
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Τροχαίο δυστύχημα μετά τα διόδια των Μαλγάρων στη διασταύρωση Ευζώνων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (9/6).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Μία 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από το τροχαίο, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα είχε διασωληνωθεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ενας ακόμα άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματίας. Αμφότεροι επέβαιναν στο ΙΧ.

Σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος, σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία φαίνεται το αυτοκίνητο να προσέκρουσε πίσω αριστερά στη νταλίκα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες, και να ξεκινήσουν την έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.

Λόγω του τροχαίου και των οχημάτων που έχουν ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα, στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις, με την Τροχαία να καταβάλλει προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

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