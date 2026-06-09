Φορτηγό καρφώθηκε πάνω σε κολώνα στην Ηλιούπολη και σμπαράλιασε αυτοκίνητα – Δείτε εικόνες

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) στην Ηλιούπολη, όταν ένα φορτηγό καρφώθηκε σε κολώνα και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα.

Η σύγκρουση που έγινε στην οδό Πίνδου από το ύψος της οδού Αναξαγόρα, ήταν τόσο σφοδρή, που η κολώνα κόπηκε στα δύο και κατέρρευσε.

Ο οδηγός φέρεται να είχε σταθμεύσει το όχημα σε κατηφορικό σημείο, όταν το όχημα, πιθανότατα λόγω χειροφρένου, άρχισε να κινείται με αποτέλεσμα να πέσει σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και στα τέσσερα οχήματα.

Για λόγους ασφαλείας η διέλευση οχημάτων από το σημείο διεκόπη έως την συμβολή με την οδό Σωκράτους.

Δείτε εικόνες από το σημείο του ατυχήματος:

Διαβάστε επίσης

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών έξω από το υπουργείο Παιδείας (photos)



Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες, συνεχίζεται η αναταραχή για την παραίτηση του γ.γ. του ΥΠΕΝ

Ρόδος: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στον 55χρονο που σκότωσε τον φίλο του με μαχαίρι