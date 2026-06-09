Ενώπιον της Εισαγγελέως Ρόδου οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ο 55χρονος από τη Ρόδο, ο οποίος χθες λίγο πριν τις 8 το βράδυ, σκότωσε τον φίλο και συγκάτοικό του,ηλικίας 63 ετών.

Ο δράστης, που φέρεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα, επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον φίλο του για ασήμαντη αφορμή, για να συλληφθεί λίγο αργότερα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, με τον εισαγγελέα να τον παραπέμπει στον ανακριτή Ρόδου. Από εκεί ο δράστης ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιουνίου.

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