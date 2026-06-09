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09.06.2026 16:15

Θεσσαλονίκη: Χειρουργός έκανε μαστεκτομή σε ασθενή χωρίς γενετική προδιάθεση για καρκίνο – Καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με αναστολή

09.06.2026 16:15
mastectomy
Photo: Unsplash

Γιατρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, με 3ετή αναστολή, επειδή έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κάθισε χειρουργός ο οποίος κατηγορείται για επέμβαση μαστεκτομής στην οποία προχώρησε σε ασθενή του, η οποία όμως δεν έπασχε από καρκίνο.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον 46χρονο χειρουργό σε φυλάκιση τριών χρόνων με τριετή αναστολή, για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο γιατρός τον Νοέμβριο του 2018 υπέβαλε σε διπλή μαστεκτομή μία γυναίκα χωρίς αυτή να έχει καρκίνο.
Σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας η ίδια είχε ενημερωθεί προφορικά από τον γιατρό ότι τα αποτελέσματα του γονιδιακού ελέγχου ήταν θετικά, όπως υποστήριξε στην κατάθεσή της η γυναίκα, ενώ ο πραγματογνώμονας καθηγητής ιατρικής που κατέθεσε στο δικαστήριο τόνισε ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει.

Στην απολογία του ο γιατρός, χειρουργός υποστήριξε ότι η γυναίκα είχε βαρύ ιστορικό.
Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι προαπαιτούμενο ο γονιδιακό έλεγχος, ανέφερε στην απολογία του, θεωρώντας δεδομένο ότι η γυναίκα θα είχε καρκίνο, όπως αποδείχθηκε όμως καρκίνος δεν υπήρχε.

Η υπόθεση εκκινεί το 2018 σε πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας, με καταγγέλλουσα μία 60χρονη (σήμερα), η οποία λόγω οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του μαστού υποβαλλόταν τακτικά σε προληπτικούς ελέγχους.

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