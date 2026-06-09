Ζάππειο: Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς μετά από καταγγελία για ομοφοβική επίθεση

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, έπειτα από αναφορά για απειλές και προσβλητική συμπεριφορά σε βάρος τριών ατόμων με αφορμή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, τις βραδινές ώρες της 8ης Ιουνίου στο Πάρκο Ζαππείου.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 16, 18 και 19 ετών και φέρονται να εμπλέκονται σε επεισόδιο λεκτικής βίας, το οποίο περιλάμβανε απειλές και ύβρεις με φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονταν με τον σεξουαλικό προσανατολισμό των θυμάτων, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων προσώπων.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε ύστερα από τηλεφώνημα στη γραμμή «11414», που δέχεται καταγγελίες για περιστατικά ρατσιστικής βίας. Μετά την αξιολόγηση της αναφοράς, ενημερώθηκε η Άμεση Δράση και στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους τρεις νεαρούς.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και εξύβριση κατά συναυτουργία με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε βάρος γιατρού για κατάχρηση 15χρονου

Μακελειό στο Αίγιο: Βρέθηκε μπλούζα του Ιταλού με κηλίδα από αίμα – Οι αντιφάσεις του 65χρονου και τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για τη δολοφονία μητέρας-γιου

«Πυρήνας της Χαμάς» σε Ελλάδα και Κύπρο: Η χρηματόδοτηση για εκρηκτικά υλικά, η εκπαίδευση στη Μαλαισία και η υπαναχώρηση











