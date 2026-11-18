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Η αδυναμία έγκαιρης διάκρισης ανάμεσα στη φυσιολογική μυϊκή κόπωση και τον αρχόμενο τραυματισμό αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες αποχής από τον αθλητισμό.

Σύμφωνα με διεθνείς επιδημιολογικές μετα-αναλύσεις, ο επιπολασμός των τραυματισμών υπερχρήσης ανέρχεται στο 42% στους αθλητές ατομικών αγωνισμάτων και στο 33% στους αθλητές ομαδικών. Πάνω από το 50% αυτών των κακώσεων δεν οδηγούν σε άμεση διακοπή της προπόνησης, καθώς οι αθλητές συχνά παρερμηνεύουν τα πρώιμα προειδοποιητικά συμπτώματα ως απλό μυϊκό «πιάσιμο».

«Στον επαγγελματικό αθλητισμό, η υψηλή ανοχή στην ενόχληση και η πίεση για αγωνιστική παρουσία ωθούν συχνά τους αθλητές να αγνοούν τον πόνο, με κίνδυνο την εξέλιξη ενός ήπιου τραυματισμού σε σοβαρή δομική ρήξη. Αντίστοιχα, οι ερασιτέχνες αθλητές είτε ανησυχούν αδικαιολόγητα για ένα φυσιολογικό μεταπροπονητικό πιάσιμο, είτε συνεχίζουν την άσκηση επιβαρύνοντας τον ήδη τραυματισμένο ιστό. Η επιστημονική αποκωδικοποίηση των βιολογικών μηχανισμών του πόνου προσφέρει το απαραίτητο πλαίσιο ασφαλείας για την προστασία του μυοσκελετικού συστήματος σε κάθε επίπεδο άθλησης», επισημαίνουν οι Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί δρ Βασίλειος Σακελλαρίου, δρ Παναγιώτης Πάντος και δρ Κωνσταντίνος Σταραντζής, επιστημονικοί υπεύθυνοι του τμήματος Osteon Pro της Osteon Orthopedic & Spine Clinic.

Τι είναι ο καθυστερημένος μυϊκός πόνος (DOMS)

Ο καθυστερημένος μυϊκός πόνος, γνωστός διεθνώς ως DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness), αποτελεί τη χαρακτηριστική αίσθηση μυϊκής δυσκαμψίας, βάρους και ευαισθησίας που εκδηλώνεται 12 έως 24 ώρες μετά από έντονη ή ασυνήθιστη σωματική καταπόνηση.

Το φαινόμενο πυροδοτείται κυρίως από τις έκκεντρες μυϊκές συσπάσεις, κατά τις οποίες ο μυς επιμηκύνεται ενώ παράγει δύναμη, όπως συμβαίνει στο τρέξιμο σε κατηφόρα ή στην αρνητική φάση της άρσης βαρών (όταν ο αθλητής κατεβάζει τη μπάρα στο έδαφος μετά την ολοκλήρωση της άρσης).

Αυτή η μηχανική επιβάρυνση προκαλεί μικροσκοπικές βλάβες στις μυϊκές ίνες και τον συνδετικό ιστό, ενεργοποιώντας μια τοπική φλεγμονώδη αντίδραση που διεγείρει τους υποδοχείς του πόνου. Παρά τη δυσάρεστη αίσθηση, αυτή η διαδικασία δεν συνιστά τραυματισμό, αλλά έναν απολύτως φυσιολογικό μηχανισμό επιδιόρθωσης που οδηγεί στην ενδυνάμωση και την καλύτερη προσαρμογή των μυών σε μελλοντικά φορτία.

Η ένταση των συμπτωμάτων κορυφώνεται συνήθως μεταξύ 24 και 72 ωρών μετά την άσκηση και συνοδεύεται συχνά από παροδική μείωση της μυϊκής ισχύος και του εύρους κίνησης. Χωρίς να απαιτείται ειδική ιατρική παρέμβαση, η ενόχληση υποχωρεί σταδιακά εντός πέντε έως επτά ημερών, αφήνοντας τον μυϊκό ιστό πιο ανθεκτικό.

Τα χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν το «πιάσιμο» από τον τραυματισμό

Ο ασφαλής διαχωρισμός ανάμεσα στη φυσιολογική μυϊκή κόπωση και την παθολογική βλάβη βασίζεται πρωτίστως στον χρόνο εμφάνισης και την εντόπιση των συμπτωμάτων. Ενώ το σύνδρομο DOMS εκδηλώνεται σταδιακά ως διάχυτος, συμμετρικός πόνος κατά μήκος ολόκληρου του μυός, ο τραυματισμός προκαλεί ξαφνικό, οξύ πόνο -σαν μαχαιριά- σε ένα αυστηρά συγκεκριμένο σημείο ή μέσα σε άρθρωση.

Επιπλέον, η ήπια αερόβια άσκηση και η ενεργητική αποκατάσταση προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση στον καθυστερημένο μυϊκό πόνο μέσω της αύξησης της κυκλοφορίας του αίματος, ενώ αντίθετα επιδεινώνουν αισθητά τα συμπτώματα μιας μυϊκής θλάσης ή τενοντοπάθειας. Η παρουσία εμφανών κλινικών σημείων, όπως το τοπικό πρήξιμο, η μελανιά, η αίσθηση αστάθειας της άρθρωσης ή η αδυναμία να πατήσει ο αθλητής το πόδι του, αποτελεί σαφή ένδειξη ρήξης των ιστών.

Το μοντέλο παρακολούθησης πόνου

Στη σύγχρονη αθλητιατρική εφαρμόζεται ευρέως το μοντέλο παρακολούθησης πόνου, ένα πρακτικό εργαλείο που βοηθά τους αθλητές να αξιολογούν την ασφάλεια της προπόνησης μέσω της αριθμητικής κλίμακας πόνου από το 0 (καθόλου πόνος) έως το 10 (ο χειρότερος δυνατός πόνος). Σύμφωνα με αυτό το επιστημονικό πρωτόκολλο, ο πόνος κατά τη διάρκεια της άσκησης ή αμέσως μετά θεωρείται αποδεκτός και ασφαλής εφόσον δεν ξεπερνά το επίπεδο 5/10.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της δραστηριότητας είναι η ενόχληση να υποχωρεί πλήρως μέχρι το επόμενο πρωί και να μην παρουσιάζει αυξητική τάση από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αυτό το πλαίσιο επιτρέπει τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους ερασιτέχνες να διατηρούν τη φυσική τους κατάσταση κατά την αποκατάσταση τενοντοπαθειών, αποφεύγοντας την πλήρη και επιζήμια ακινητοποίηση.

Διαχείριση προπονητικού φόρτου για επαγγελματίες και ερασιτέχνες

Η σωστή διαχείριση της προπονητικής επιβάρυνσης αποτελεί τον πιο καθοριστικό παράγοντα για την πρόληψη των μυοσκελετικών τραυματισμών σε κάθε επίπεδο άθλησης. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, οι απότομες αυξήσεις στον εβδομαδιαίο όγκο ή την ένταση της άσκησης πάνω από 10% εκτοξεύουν τον κίνδυνο εμφάνισης βλαβών, καθώς οι τένοντες και τα οστά προσαρμόζονται πιο αργά από το καρδιαγγειακό σύστημα.

Με απλά λόγια, η σύγκριση της τρέχουσας εβδομάδας με όσα έχει συνηθίσει να κάνει το σώμα τον τελευταίο μήνα δείχνει ότι η ήπια αύξηση της προπόνησης φέρνει ασφαλή βελτίωση, ενώ η απότομη αύξηση της προσπάθειας μέσα σε λίγες ημέρες διπλασιάζει τις πιθανότητες τραυματισμού.

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