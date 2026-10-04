Χαραλαμπόπουλος για «Ριφιφί»: «Έχουμε μαζέψει πολύ “γα@@το” σε αυτή τη ρημαδοχώρα που λατρεύουμε»

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Σε αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή και, όχι μόνο, προχώρησε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο ηθοποιός γνωστοποίησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» πως δεν είναι πλέον μαζί με τη Λίνα Πρίντζου.

«Ζω κοσμογονικές αλλαγές και με την απώλεια του πατέρα μου, που δεν ήταν στο πρόγραμμα, και με το ότι με τη Λίνα δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά», αποκάλυψε.

«Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία μόνο αν είχες μετανιώσει. Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί. Ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπά τον άλλο ακόμα», πρόσθεσε.

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Ας χαθείς»

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποκάλυψε πως είχε γράψει ο ίδιος τους στίχους του «Ας χαθείς», χωρίς όμως τότε να βάλει το όνομά του. Το τραγούδι έμεινε για χρόνια στην άκρη, μέχρι που τελικά βρέθηκε και δισκογραφήθηκε, με την ένδειξη «άδηλος» στη θέση του στιχουργού.

«Είχα γράψει τους στίχους για το “Ας χαθείς”. Πέρασαν χρόνια και ξέχασε ότι το είχα δώσει. Ντρεπόμουν να γράψω το όνομά μου, που δεν είχα στο νου μου ότι θα κάνει κάτι με αυτό. Το βρήκε και το δισκογράφησε γράφοντας “στίχοι: άδηλος”. Και λέει το τραγούδι μου και είχε δηλώσει “στίχοι: άδηλος”», είπε.

«Ήμουν τόσο χαρούμενος ότι ένας στίχος μου έγινε τόσο μαγική μπαλάντα, που ήμουν ευτυχισμένος. Και τυχαία, όταν ήμουν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, είπα ότι εγώ το έχω γράψει. “Εσύ είσαι τόσο καιρό;”. . ο αγαπημένος ηθοποιός.

Το «Ριφιφί» και η συνεργασία με τον Σωτήρη Τσαφούλια

Μιλώντας για τη συμμετοχή του στο «Ριφιφί», ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με τον Σωτήρη Τσαφούλια και την επιθυμία τους να συνεργαστούν.

«Είδα καταρχάς τον Σωτήρη και είπα ναι για το “Ριφιφί”. Πάντοτε λέγαμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί. Όταν με πήρε και μου είπε “έχω αυτό, έχω δύο ρόλους”, του είπα “θέλω αυτόν”».

«Όταν έμαθα ότι έχει μαζέψει τόσους υπέροχους συντελεστές, που με πολλούς έχω ξαναδουλέψει στο θέατρο, ήμασταν μια φανταστική παρέα χωρίς να το παλέψουμε καθόλου. Ήταν σαν να είχαμε μαζευτεί κάποια στιγμή στο παρελθόν μαζί. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι στα γυρίσματα».

«Ξεκινάει από ένα υπέροχο σενάριο που περιέχει πολλή αλήθεια, πολλή πίκρα της ζωής μας, που δεν είχαμε ξαναδεί να συμβαίνει στην τηλεόραση. Μπορεί να ήταν μυθοπλασία που βασιζόταν σε πραγματικά πρόσωπα και καταστάσεις, που σημαίνει ότι άγγιζε πολλούς θεατές. Πολύ “γαμώτο” έχουμε μαζέψει σε αυτή τη ρημαδοχώρα που λατρεύουμε. Κάποια στιγμή θα έρθει μια έκρηξη… και ήρθε μέσα από τη μυθοπλασία. Μου άρεσε ότι όταν μαζεύονται δυνάμεις μπορούν να κατακτήσουν το σύμπαν».

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