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Jodie Foster: «Όταν βλέπω το “F1”, σκέφτομαι ότι μοιάζει σαν να δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη» (video)

03.07.2026 20:00
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credit: AP

H Τζόντι Φόστερ (Jodie Foster) κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Who Owns the Future of Hollywood» στο Aspen Festival of Ideas, σε συζήτηση με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Sony Pictures, Μάικλ Λίντον (Michael Lynton), μίλησε με ειλικρίνεια για τις αλλαγές που διαμορφώνουν το μέλλον της βιομηχανίας.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα η ηθοποιός και σκηνοθέτρια ανέφερε την ταινία «F1» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), υποστηρίζοντας ότι η ταινία της έδωσε την αίσθηση μιας δημιουργίας που θα μπορούσε να είχε σχεδιαστεί από Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Δεν το λέω υποτιμητικά. Πώς θα μπορούσα άλλωστε; Η ταινία έκανε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Αλλά όταν βλέπω το “F1”, σκέφτομαι ότι μοιάζει σαν να δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη. Έτσι δεν είναι; Η δομή της είναι ακριβώς αυτή που διδάσκεσαι στις σχολές κινηματογράφου. Οι ηθοποιοί λένε τις ατάκες ακριβώς όπως θα τις έγραφε ένας υπολογιστής, επιλέγοντας κάθε φορά το προφανές. Παρ’ όλα αυτά, αξιοποίησαν την τεχνολογία για να δημιουργήσουν κάτι μεγάλο, εντυπωσιακό και οπτικά όμορφο, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές» ανέφερε η Τζόντι Φόστερ.

Η ταινία «F1» έχει εισπράξει 634 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και ήταν υποψήφια για τέσσερα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Καλύτερης Ταινίας και κέρδισε στην κατηγορία Καλύτερου Ήχου.

Σε αρκετά συζητήσεις στο ετήσιο Φεστιβάλ κυριάρχησε το θέμα της έλευσης της Τεχνητής Νοημοσύνης και η επίδρασή της στην κοινωνία, και ο Λίντον ρώτησε την Φόστερ ποιες πιστεύει ότι θα ήταν οι επιπτώσεις της τεχνολογίας.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα ακόμη γιγάντιο βήμα προς την αλλαγή της βιομηχανίας», είπε η Φόστερ, αφού περιέγραψε λεπτομερώς τις αλλαγές που έφεραν στην κινηματογραφική βιομηχανία οι ψηφιακές τεχνολογίες.

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