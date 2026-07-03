«The Mandela Catalogue»: Στα σκαριά η κινηματογραφική μεταφορά του YouTube horror franchise με την υπογραφή του Steven Spielberg

Το «The Mandela Catalogue», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τρόμου που αναδείχθηκαν μέσα από το YouTube, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Σύμφωνα με το Deadline, η Amazon MGM, σε συνεργασία με τον Σκοτ Στούμπερ (Scott Stuber) της United Artists και την Amblin του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), εξασφάλισαν τα δικαιώματα του πρότζεκτ έπειτα από μία δύσκολη μάχη προσφορών, στη οποία συμμετείχαν έντεκα στούντιο.

Τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο δημιουργός της web σειράς, Άλεξ Κίστερ (Alex Kister), ο οποίος θα συνυπογράψει το σενάριο με τον Τάιλερ Κλίφτον (Tyler Clifton).

Η σειρά «The Mandela Catalogue» έχει συγκεντρώσει πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα πρωτότυπα franchise analog horror στο YouTube. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τίτλους του είδους, μαζί με το «Local 58» και το «The Backrooms».

The Mandela Catalogue has amassed well over 100 million views across its official episodes alone, making it one of the largest original analog horror franchises on YouTube. It is widely regarded as one of the defining titles in the analog horror genre, alongside Local 58 and The… pic.twitter.com/smi8UsyEey July 2, 2026

Έκανε πρεμιέρα το 2021 και διαδραματίζεται στην κομητεία Μαντέλα του Ουισκόνσιν, η οποία βρίσκεται στο έλεος μιας απόκοσμης εισβολής από τους δαιμονικούς Alternates που χρησιμοποιούν την εξαπάτηση για να αναγκάσουν τα θύματά τους να αυτοκτονήσουν.

Ο Σπίλμπεργκ και η Χόλι Μπάριο (Holly Bario) θα αναλάβουν την παραγωγή για λογαριασμό της Amblin Entertainment, μαζί με τον Άαρον Μπ. Κουντς (Aaron B. Koontz) για την Paper Street Pictures και τους Στούμπερ και Νικ Νέσμπιτ (Nick Nesbitt) μέσω της United Artists. Οι Κίστερ και Κλίφτον θα έχουν επίσης ρόλο παραγωγών.

The movie will be directed by Mandela Cataloguecreator, Alex Kister, based on a screenplay he adapted with Tyler Clifton https://t.co/oBhzsE8vBM July 2, 2026

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