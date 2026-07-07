Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Κίνα: 15 νεκροί, 9 αγνοούμενοι – 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από την εστία τους

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Καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν αρκετές περιοχές της Κίνας, προκαλώντας τουλάχιστον 15 θανάτους και εκατοντάδες τραυματισμούς.
Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Στην επαρχία Χουμπέι, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, οι αρχές ανέφεραν 11 νεκρούς και έναν αγνοούμενο, μετά τις «καταιγίδες και τους σφοδρούς ανέμους» που έπληξαν την περιοχή, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.
Αντίστοιχα, στην επαρχία Γκουαγκσί, στα νότια, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ αγνοούνται, ενώ πάνω από 50.000 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα λόγω ακραίων βροχοπτώσεων και πλημμυρών, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση CCTV.
Τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές είναι συχνό φαινόμενο στην Κίνα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, όταν ορισμένες περιοχές πλήττονται από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ άλλες δοκιμάζονται από κύματα καύσωνα.
Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κάλεσε να «γίνει το παν» για την ενίσχυση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Όπως τόνισε, είναι «ανάγκη να οργανωθούν επειγόντως επιχειρήσεις διάσωσης, να προσφερθούν φροντίδες στους τραυματίες και να στεγαστούν οι πληγέντες, καθώς και να γίνουν αποτελεσματικά έργα πρόληψης», σύμφωνα με τη CCTV.
Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η συχνότητα και η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων θα επιδεινώνονται παγκοσμίως, καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται λόγω των εκπομπών αερίων που προκαλούνται από την καύση ορυκτών καυσίμων.
Η Κίνα, αν και παραμένει η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, βρίσκεται ταυτόχρονα στην κορυφή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έχει θέσει στόχο να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2060.
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