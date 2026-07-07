Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Κίνα: 15 νεκροί, 9 αγνοούμενοι – 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από την εστία τους

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν αρκετές περιοχές της Κίνας, προκαλώντας τουλάχιστον 15 θανάτους και εκατοντάδες τραυματισμούς.

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στην επαρχία Χουμπέι, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, οι αρχές ανέφεραν 11 νεκρούς και έναν αγνοούμενο, μετά τις «καταιγίδες και τους σφοδρούς ανέμους» που έπληξαν την περιοχή, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Πάνω από 50.000 άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν

Αντίστοιχα, στην επαρχία Γκουαγκσί, στα νότια, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ αγνοούνται, ενώ πάνω από 50.000 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα λόγω ακραίων βροχοπτώσεων και πλημμυρών, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση CCTV.

Τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές είναι συχνό φαινόμενο στην Κίνα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, όταν ορισμένες περιοχές πλήττονται από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ άλλες δοκιμάζονται από κύματα καύσωνα.

Έκκληση του Σι Τζινπίνγκ για άμεση κινητοποίηση

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κάλεσε να «γίνει το παν» για την ενίσχυση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Όπως τόνισε, είναι «ανάγκη να οργανωθούν επειγόντως επιχειρήσεις διάσωσης, να προσφερθούν φροντίδες στους τραυματίες και να στεγαστούν οι πληγέντες, καθώς και να γίνουν αποτελεσματικά έργα πρόληψης», σύμφωνα με τη CCTV.

Κλιματική κρίση και προοπτικές

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η συχνότητα και η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων θα επιδεινώνονται παγκοσμίως, καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται λόγω των εκπομπών αερίων που προκαλούνται από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Η Κίνα, αν και παραμένει η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, βρίσκεται ταυτόχρονα στην κορυφή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έχει θέσει στόχο να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2060.

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