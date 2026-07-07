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07.07.2026 09:00

Νιου Τζέρσεϊ: Η σοκαριστική στιγμή που οροφή πολυκαταστήματος καταρρέει ενώ βρίσκονται μέσα 27 άνθρωποι

07.07.2026 09:00
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Την κατάρρευση μίας οροφής καταστήματος προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Δευτέρα το Νιου Τζέρσεϊ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στους 27 ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα, όπως μπορούμε να δούμε και στο βίντεο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:16 το πρωί (τοπική ώρα) στο κατάστημα BJ’s Wholesale Club στην πόλη Όσιαν Τάουνσιπ του Νιού Τζέρσεϊ.

Στο σημείο όπου κατέρρευσε η οροφή 16 μέτρων έσπευσαν διασώστες και δυνάμεις της αστυνομίας. Αμέσως μετά, το κατάστημα πλημμύρισε.

Σύμφωνα με τις αρχές, όταν η οροφή κατέρρευσε, δύο άνθρωποι προς στιγμήν εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια, ωστόσο κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους και να βγουν με ασφάλεια από το κτίριο.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση για το πόσο γρήγορα τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες και απρόβλεπτες συνθήκες», δήλωσε ο σερίφης Σον Γκόλντεν.

Ο ίδιος εξήρε την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, τονίζοντας ότι, παρά τις πλημμύρες και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, οι υπηρεσίες συνεργάστηκαν αποτελεσματικά ώστε να διασφαλιστεί πως όλοι όσοι βρίσκονταν στο κατάστημα ήταν ασφαλείς.

Από την κατάρρευση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η εταιρεία BJ’s Wholesale Club, με έδρα το Μάρλμπορο της Μασαχουσέτης, δεν είχε προχωρήσει άμεσα σε σχόλιο για το περιστατικό.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο τμήμα των βορειοανατολικών ΗΠΑ, με περισσότερους από 60 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται υπό προειδοποίηση για πλημμύρες.

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