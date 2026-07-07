Νιου Τζέρσεϊ: Η σοκαριστική στιγμή που οροφή πολυκαταστήματος καταρρέει ενώ βρίσκονται μέσα 27 άνθρωποι

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Την κατάρρευση μίας οροφής καταστήματος προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Δευτέρα το Νιου Τζέρσεϊ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στους 27 ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα, όπως μπορούμε να δούμε και στο βίντεο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:16 το πρωί (τοπική ώρα) στο κατάστημα BJ’s Wholesale Club στην πόλη Όσιαν Τάουνσιπ του Νιού Τζέρσεϊ.

BJ’s roof collapse from heavy rain at in Ocean Township, NJ pic.twitter.com/aunW7RyA8p — Nan 4 Knights 🍊⭐️⭐️⭐️ (@PomMardan) July 6, 2026

Στο σημείο όπου κατέρρευσε η οροφή 16 μέτρων έσπευσαν διασώστες και δυνάμεις της αστυνομίας. Αμέσως μετά, το κατάστημα πλημμύρισε.

Σύμφωνα με τις αρχές, όταν η οροφή κατέρρευσε, δύο άνθρωποι προς στιγμήν εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια, ωστόσο κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους και να βγουν με ασφάλεια από το κτίριο.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση για το πόσο γρήγορα τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες και απρόβλεπτες συνθήκες», δήλωσε ο σερίφης Σον Γκόλντεν.

BJ'S WHOLESALE roof collapses in the thick of rainstorm in Monmouth County, New Jersey.



* Parental Discretion Advised * pic.twitter.com/7jK5dP1N0s — Jamel Holley (@jamelholley) July 6, 2026

Ο ίδιος εξήρε την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, τονίζοντας ότι, παρά τις πλημμύρες και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, οι υπηρεσίες συνεργάστηκαν αποτελεσματικά ώστε να διασφαλιστεί πως όλοι όσοι βρίσκονταν στο κατάστημα ήταν ασφαλείς.

Από την κατάρρευση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η εταιρεία BJ’s Wholesale Club, με έδρα το Μάρλμπορο της Μασαχουσέτης, δεν είχε προχωρήσει άμεσα σε σχόλιο για το περιστατικό.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο τμήμα των βορειοανατολικών ΗΠΑ, με περισσότερους από 60 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται υπό προειδοποίηση για πλημμύρες.

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