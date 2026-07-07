Μουντιάλ 2026: «Ανατρέψτε αυτό» – Αλύπητο τρολάρισμα για τη νίκη του Βελγίου επί των ΗΠΑ

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Με μια ανάρτηση δύο λέξεων ο επίσημος λογαριασμός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Βελγίου έκανε το απόλυτο burn στην προσπάθεια του Τραμπ και τη δουλοπρέπεια της FIFA ώστε να… ξαναγραφτούν οι κανόνες του ποδοσφαίρου και να… ακυρωθεί η τιμωρία που επιφέρει η αποβολή παίκτη με κόκκινη κάρτα.
Οι «κόκκινοι διάβολοι» μετά το επιβλητικό 4-1 επί των ΗΠΑ έγραψαν στο Χ: «Ανατρέψτε αυτό», ενώ στα social media έχει αρχίσει πραγματικό πανηγύρι σε βάρος του Τραμπ και του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για την κατάπτυστη απόφαση αναστολής της τιμωρίας του Μπαλογκάν.
Τελικά, αποδείχθηκε ότι ούτε το «τέντωμα» των κανόνων, ούτε οι πολιτικές παρέμβάσεις βάζουν γκολ. Χωρίς άλλα σχόλια, λοιπόν:
Overturn this. 🧏♂️ #USABEL pic.twitter.com/KcBAJp3Z7d— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 7, 2026
July 7, 2026
— Ada Crow (@adacrow) July 7, 2026
July 7, 2026
Don't celebrate just yet. Trump is cooking something. pic.twitter.com/u0mhr7MXe6— T ke Maratahelele (@t_maratahelele) July 7, 2026
— Maxwell Black (@Coreandor) July 7, 2026
Thank you!!!!! pic.twitter.com/stsYFlEbwq— T Ro (@RosalesMaria8) July 7, 2026
Belgium did the Trump dance after beating USA 😭 pic.twitter.com/xva7xWZODz— BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026
Belgium celebrate as the American dream comes to an end… 🇧🇪🇺🇸
The highs and lows of being a football fan 🥲 pic.twitter.com/Rtz9mzgGhv— ESPN UK (@ESPNUK) July 7, 2026
USA vs. Belgium match highlights.. pic.twitter.com/tCJTTIbcIm— Memes vs. Football (@memesvsfootball) July 7, 2026
Scenes in Australia as Belgium scores against #USMNT to go 3-1.— Hayden 🇦🇺 🇺🇦 (@Haydenfreedom) July 7, 2026
We’re all behind Belgium today #usabel #USAvBelgium pic.twitter.com/DuTYXzpK4Y
July 7, 2026
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