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07.07.2026 11:34

Μουντιάλ 2026: «Ανατρέψτε αυτό» – Αλύπητο τρολάρισμα για τη νίκη του Βελγίου επί των ΗΠΑ

07.07.2026 11:34
lukaku

Με μια ανάρτηση δύο λέξεων ο επίσημος λογαριασμός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Βελγίου έκανε το απόλυτο burn στην προσπάθεια του Τραμπ και τη δουλοπρέπεια της FIFA ώστε να… ξαναγραφτούν οι κανόνες του ποδοσφαίρου και να… ακυρωθεί η τιμωρία που επιφέρει η αποβολή παίκτη με κόκκινη κάρτα.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» μετά το επιβλητικό 4-1 επί των ΗΠΑ έγραψαν στο Χ: «Ανατρέψτε αυτό», ενώ στα social media έχει αρχίσει πραγματικό πανηγύρι σε βάρος του Τραμπ και του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για την κατάπτυστη απόφαση αναστολής της τιμωρίας του Μπαλογκάν.

Τελικά, αποδείχθηκε ότι ούτε το «τέντωμα» των κανόνων, ούτε οι πολιτικές παρέμβάσεις βάζουν γκολ. Χωρίς άλλα σχόλια, λοιπόν:

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