Μουντιάλ 2026: «Ανατρέψτε αυτό» – Αλύπητο τρολάρισμα για τη νίκη του Βελγίου επί των ΗΠΑ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Με μια ανάρτηση δύο λέξεων ο επίσημος λογαριασμός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Βελγίου έκανε το απόλυτο burn στην προσπάθεια του Τραμπ και τη δουλοπρέπεια της FIFA ώστε να… ξαναγραφτούν οι κανόνες του ποδοσφαίρου και να… ακυρωθεί η τιμωρία που επιφέρει η αποβολή παίκτη με κόκκινη κάρτα.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» μετά το επιβλητικό 4-1 επί των ΗΠΑ έγραψαν στο Χ: «Ανατρέψτε αυτό», ενώ στα social media έχει αρχίσει πραγματικό πανηγύρι σε βάρος του Τραμπ και του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για την κατάπτυστη απόφαση αναστολής της τιμωρίας του Μπαλογκάν.

Τελικά, αποδείχθηκε ότι ούτε το «τέντωμα» των κανόνων, ούτε οι πολιτικές παρέμβάσεις βάζουν γκολ. Χωρίς άλλα σχόλια, λοιπόν:

Don't celebrate just yet. Trump is cooking something. pic.twitter.com/u0mhr7MXe6 July 7, 2026

Belgium did the Trump dance after beating USA 😭 pic.twitter.com/xva7xWZODz — BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026

Belgium celebrate as the American dream comes to an end… 🇧🇪🇺🇸



The highs and lows of being a football fan 🥲 pic.twitter.com/Rtz9mzgGhv July 7, 2026

USA vs. Belgium match highlights.. pic.twitter.com/tCJTTIbcIm — Memes vs. Football (@memesvsfootball) July 7, 2026

Scenes in Australia as Belgium scores against #USMNT to go 3-1.



We’re all behind Belgium today #usabel #USAvBelgium pic.twitter.com/DuTYXzpK4Y — Hayden 🇦🇺 🇺🇦 (@Haydenfreedom) July 7, 2026

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