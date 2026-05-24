Τα αποτελέσματα των exit poll στη Κύπρο μάλλον έκατσαν… βαριά στον Φειδία Παναγιώτου ο οποίος έστησε κανονικά τα ΜΜΕ.

Στις 18:00 τα exit poll τον έδειχναν 5ο ή 6ο στο σύνολο, με το μέγιστο ποσοστό του να φτάνει το 8%, αποτέλεσμα πολύ κατώτερο απ ότι θα ήλπιζε.

Είχε προγραμματίσει -πιστεύοντας ότι θα τα πάει καλά- να μιλήσει στις κάμερες έξω από το προαύλιο της Εκκλησίας του Αγίου Κυπριανού στο Μένοικο, όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Αντίθετα, έστειλε… μήνυμα στους δημοσιογράφους όπου τους ευχήθηκε «καλή δουλειά», αλλά δεν είπε κουβέντα για το αν θα κάνει δηλώσεις, πότε και πού…

