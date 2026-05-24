Αν και μιλούσαν για περίπατο του ΔΗΣΥ, τα exit poll στη Κύπρο δείχνουν… ντέρμπι. Το ΔΗΣΥ διατηρεί το προβάδισμα, ωστόσο τα ποσοστά του ΑΚΕΛ είναι πάρα πολύ κοντά και όλα είναι ανοιχτά.

Συγκεκριμένα, το exit poll δείχνει πως το ΔΗΣΥ έχει ποσοστό από 22,5% ως 26,5%, ενώ το ΑΚΕΛ κυμαίνεται από 21,5% ως 25,5% όσον αφορά το exit poll του ΣΙΓΜΑ, το οποίο φέρνει τον Φειδία… πέμπτο.

Το Exit poll του ΡΙΚ δεν διαφέρει σημαντικά. Δείχνει ποσοστό 22,5-24,5% στο ΔΗΣΥ και 21-24% στο ΑΚΕΛ. Ο Φειδίας είναι στην 6η θέση σε αυτό το exit poll.

Αντίθετα, ο Alpha Κύπρου δίνει ελαφρώς πιο άνετο προβάδισμα στο ΔΗΣΥ με ποσοστά από 26,2% ως 30,2%, με το ΑΚΕΛ να ακολουθεί με 23,7% ως 27,7%,

