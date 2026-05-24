Κονγκό: Εξαγριωμένοι πολίτες πυρπόλησαν και 2ο κέντρο θεραπείας Έμπολα – Αγνοούνται 18 ύποπτα κρούσματα

Ένταση και φόβοι για περαιτέρω εξάπλωση του ιού Έμπολα επικρατούν στο ανατολικό Κονγκό, μετά την επίθεση κατοίκων σε δεύτερο κέντρο θεραπείας μέσα σε μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Associated Press, εξαγριωμένοι κάτοικοι στην πόλη Μονγκμπουάλου πυρπόλησαν σκηνή υγειονομικής μονάδας όπου νοσηλεύονταν ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο 18 άτομα με ύποπτη μόλυνση από Έμπολα εγκατέλειψαν το κέντρο και έκτοτε αγνοούνται, προκαλώντας ανησυχία στις υγειονομικές αρχές για ανεξέλεγκτη διασπορά στην κοινότητα.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου της περιοχής, δρ Ρισάρ Λοκούντι, καταδίκασε την επίθεση, σημειώνοντας ότι προκάλεσε πανικό τόσο στο προσωπικό όσο και στους ασθενείς. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον εμπρησμό ακόμη ενός κέντρου θεραπείας στην πόλη Ρουαμπάρα, όταν συγγενείς θύματος που θεωρούνταν ύποπτο κρούσμα αντέδρασαν επειδή δεν τους επετράπη να παραλάβουν τη σορό για ταφή.

Η διαχείριση των ταφών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες, καθώς οι αρχές εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας για να αποτραπεί η μετάδοση του ιού. Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν ταφές υπό ισχυρή αστυνομική και στρατιωτική παρουσία, ενώ εργαζόμενοι του Ερυθρού Σταυρού, φορώντας προστατευτικές στολές, έθαψαν τα θύματα σε σφραγισμένα φέρετρα, παρουσία συγγενών που παρακολουθούσαν από απόσταση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πλέον αναβαθμίσει τον κίνδυνο εξάπλωσης της επιδημίας στο Κονγκό σε «πολύ υψηλό», αν και εκτιμά ότι ο διεθνής κίνδυνος παραμένει χαμηλός. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 82 κρούσματα και επτά θάνατοι, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Παράλληλα, καταγράφονται περίπου 750 ύποπτα περιστατικά και 177 πιθανοί θάνατοι.

Η επιδημία αφορά το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο. Σύμφωνα με ειδικούς του Africa CDC, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί ενίσχυση της εμπιστοσύνης των τοπικών κοινωνιών προς τις υγειονομικές αρχές.

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς επανεισόδου στις ΗΠΑ για κατόχους πράσινης κάρτας που έχουν ταξιδέψει πρόσφατα σε χώρες που πλήττονται από την επιδημία, μεταξύ των οποίων το Κονγκό, η Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν.

