ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 15:20
Γάζα: Ξεκληρίστηκε τριμελής οικογένεια από ισραηλινό βομβαρδισμό – Βρέφος 6 μηνών μεταξύ των νεκρών

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών ένα βρέφος έξι μηνών, από ένα ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον ενός διαμερίσματος σε έναν προσφυγικό καταυλισμό στην κεντρική Γάζα σήμερα, έγινε γνωστό από υγειονομικούς.

Γιατροί ανέφεραν πως ο βομβαρδισμός προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, του πατέρα του βρέφους Μοχάμαντ Αμπού Μαλούχ, της μητέρας Αλαά Ζακλάν και του παιδιού τους Οσάμα.

Προς το παρόν ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Περίπου 880 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας του περασμένου Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία από αξιωματούχους των υπηρεσιών Υγείας στη Γάζα που δεν διαχωρίζουν τους μαχητές και τους αμάχους.

Τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

