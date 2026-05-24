Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Έκκληση για προσέλευση στις κάλπες – «Η αποχή δεν είναι επιλογή», το μήνυμα Χριστοδουλίδη

«Η αποχή δεν είναι επιλογή», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος άσκησε σήμερα στις 10:15 το πρωί, το εκλογικό του δικαίωμα για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, Κέντρο Γ’, στην Πάφο, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η σημερινή εκλογική διαδικασία είναι σημαντική και μας αφορά όλους».

Αφορά, επισήμανε, «τη νομοθετική εξουσία της χώρας μας και ως εκτελεστική εξουσία θέλουμε ένα Κοινοβούλιο με το οποίο να συνεργαζόμαστε άριστα πρωτίστως για το καλό της χώρας μας, για το καλό της κοινωνίας, για το καλό των πολιτών».

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «καλώ τον κυπριακό λαό να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία».

Είπε επίσης ότι ως εκτελεστική εξουσία «προχωρήσαμε σε κάποιες λειτουργικές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να υπάρξει περισσότερη συμμετοχή, με την αυτόματη εγγραφή, με το δικαίωμα της ψήφου από το 17ο έτος ηλικίας, αποφασίστηκε από τη Βουλή να ισχύσει από την επόμενη εκλογική διαδικασία, αλλά, επαναλαμβάνω, είναι σημαντική, καλό τον κόσμο να συμμετάσχει».

«Σίγουρα η αποχή δεν είναι επιλογή», τόνισε.

Σε ερώτηση αν αγωνιά για το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «όχι, δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα, όποιο και να είναι θα είναι απόλυτα σεβαστό από την εκτελεστική εξουσία και θα εργαστούμε με το νέο Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η χώρα μας, να επωφεληθεί η κοινωνία, να επωφεληθεί ο κυπριακός λαός».

«Εκείνο που είναι σημαντικό στην οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία είναι να σκεφτόμαστε πώς η χώρα μας μπορεί να προχωρήσει ακόμη πιο μπροστά. Αυτός είναι ο στόχος της εκτελεστικής εξουσίας, αυτό πράττουμε ως Κυβέρνηση, αυτό θα πράξουμε με το νέο Κοινοβούλιο», ανέφερε.

Κληθείς να πει αν υπήρξε τοξικότητα στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και αν είναι ικανοποιημένος από την ποιότητα του πολιτικού λόγου κατά την εκστρατεία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θα ήταν σαφώς καλύτερο να γινόταν πιο ουσιαστική ανταλλαγή θέσεων, απόψεων – όλες οι θέσεις είναι σεβαστές, αλλά να γινόταν ένας διάλογος, στη βάση των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, που απασχολούν τον κυπριακό λαό, για το εθνικό μας θέμα, για το κυπριακό πρόβλημα, που βλέπω να έρχονται εξελίξεις. Εν πάση περιπτώσει, έχει ολοκληρωθεί η προεκλογική περίοδος, σήμερα θα αποφασίσει ο κυπριακός λαός και το αποτέλεσμα θα είναι απόλυτα σεβαστό».

«Έτοιμοι για συνεργασία»

Σε ερώτηση αν θα συνεργαστεί με όλους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στη βάση της ιδεολογικο-πολιτικής μας προσέγγισης, σε καμία περίπτωση στη βάση της οποιαδήποτε συνδιαλλαγής».

«Επιμένω στην ιδεολογία, επιμένω ότι έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο, και το δείχνουμε μέσα από τις αποφάσεις και τις ενέργειες μας, πολιτικο-ιδεολογικό προσανατολισμό, είναι σεβαστή η άποψη και αυτών που διαφωνούν μαζί μας και αυτών που συμφωνούν μαζί μας, και σε αυτή τη βάση αν έχουμε κοινούς στόχους, κοινά οράματα είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε αμέσως», σημείωσε.

Ερωτηθείς με ποια κριτήρια έκανε την προσωπική του επιλογή σήμερα και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι είναι η πρώτη φορά που η Πάφος θα αναδείξει πέντε Βουλευτές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ναι, η Πάφος θα βγάλει πέντε Βουλευτές σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Έκανα την επιλογή μου στη βάση του ιδεολογικο-πολιτικού μου πλαισίου με το οποίο ασκούμε τη διακυβέρνηση του τόπου. Δεν λέω άλλα και πράττω διαφορετικά».

«Έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα κοινωνικό συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό το οποίο εφαρμόζουμε στη βάση του κοινωνικού φιλελευθερισμού και μέσα σε αυτό το πλαίσιο άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων

Στις 10:30 ψήφισε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, χαρακτηρίζοντας τη μέρα «δημοκρατίας, ελπίδας και αισιοδοξίας» και καλώντας τους πολίτες να επιλέξουν «τους καλύτερους και τις καλύτερες» για τη νέα Βουλή.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, μίλησε για «πράξη ευθύνης», ζητώντας από τους πολίτες να ψηφίσουν με το βλέμμα στα προβλήματα της κοινωνίας και στο Κυπριακό, «με στόχο λύση που να απελευθερώνει και να επανενώνει».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, τόνισε ότι η επόμενη Βουλή «θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας», καλώντας σε μαζική συμμετοχή για να διασφαλιστεί η προοπτική της χώρας και η σταθερότητα για τις οικογένειες και τους νέους.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, δήλωσε ότι το κόμμα είναι έτοιμο «να αναλάβει τις ευθύνες που θα του αναθέσει ο κυπριακός λαός», σημειώνοντας ότι οι εκλογές είναι «αποφασιστικές για το μέλλον της χώρας».

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, μιλώντας για «ώρα εθνικών συναινέσεων» και ανάγκη συλλογικής δουλειάς απέναντι στις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες, υπογραμμίζοντας ότι «η Κύπρος χρειάζεται μια Βουλή όπου τα κόμματα θα συνεργαστούν με σοβαρότητα για να πάει η πατρίδα πιο μπροστά».

Στις 6 κλείνουν οι κάλπες

Στις βουλευτικές εκλογές συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφιοι/ες, εκ των οποίων 743 κατέρχονται υποψήφιοι/ες με περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς, ενώ 9 είναι μεμονωμένοι/ες υποψήφιοι/ες και αναμένεται να εκλεγούν 56 από τα 80 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το 70.3% των υποψηφίων αφορά άνδρες και το 29.7% γυναίκες. 569.182 είναι συνολικά οι ψηφοφόροι και οι εκλογές θα διεξαχθούν σε 1217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και σε 13 στο εξωτερικό, στην Αθήνα σε 5, στη Θεσσαλονίκη σε 3, στο Λονδίνο σε 4 και σε 1 στις Βρυξέλλες.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7.00 το πρωί της Κυριακής, 24 Μαΐου και θα λήξει κανονικά στις 6.00 το απόγευμα με ενδιάμεσο διάλειμμα μιας ώρας το μεσημέρι, από τις 12.00 μέχρι τη 13.00.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Ξεκληρίστηκε τριμελής οικογένεια από ισραηλινό βομβαρδισμό – Βρέφος 6 μηνών μεταξύ των νεκρών

Ζιζέλ Πελικό: «Δεν πίστευα πως μπορώ να εμπιστευτώ ξανά έναν άνδρα»

Νέο διπλωματικό θρίλερ: Διαψεύδει η Τεχεράνη παραχωρήσεις για Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα – «Καμία συμφωνία αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια»











