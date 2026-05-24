Φτιάχνει βαλίτσες για …Θησείο ο Τεμπονέρας – Παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ

Παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος φτιάχνει βαλίτσες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος πρόκειται να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, έστειλε την επιστολή παραίτησής τους από μέλος του κόμματος στην τοπική οργάνωση Χολαργού-Παπάγου στην όποια ανήκε.

Το ζήτημα ήταν μάλλον τυπικό, αφού εδώ κι ένα χρόνο είχε παραιτηθεί από θέσεις ευθύνης και δεν είχε θέσει καν υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είμαι βέβαιος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει την σωστή απόφαση τις προσεχείς ημέρες και θα στηρίξει πολιτικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα χωρίς όρους και προϋποθέσεις ανταποκρινόμενος στην ανάγκη για μια νέα ενότητα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Άλλωστε πριν από λίγες ημέρες είχε δηλώσει στην ΕΡΤ: «Είναι μεγάλος χώρος το Θησείο, χωράει πάρα πολύ κόσμο και δεν νομίζω ότι υπάρχει face control ή κάποιος τοποτηρητής ο οποίος θα απαγορέψει σε κάποιον να έρθει να μην έρθει. Καθένας μπορεί να έρθει και να έχει την παρουσία του εκεί. Προσωπικά θα βρίσκομαι εκεί και σας το λέω καθαρά, υπάρχει μια συναντίληψη με τον Αλέξη Τσίπρα».

