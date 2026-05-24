Το τριψήφιο, η Χίλαρι και ο Βενιζέλος

Τελικά αυτό το… τριψήφιο τηλέφωνο που θα χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα και το ποιος θα το σηκώσει, έχει προκαλέσει διάφορους μπελάδες στην κυβέρνηση.

Πέραν του ότι κάποιοι είδαν, ας πούμε, χτυπητές ομοιότητες της αναφοράς Μητσοτάκη με προεκλογικό βίντεο της Χίλαρι Κλίντον, ήρθε και ο Βαγγέλης Βενιζέλος και μίλησε για «αλαζονεία» και… έδεσε το γλυκό.

Πάντως, κυβερνητικές πηγές επισήμαιναν ότι ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι έχει την ευχέρεια και την άνεση να συνομιλεί με ηγέτες σε όλο τον κόσμο, να συζητά μαζί τους για τα πάντα και να εκφράζει με σαφήνεια τις απόψεις και θέσεις της χώρας.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το να περιγράφεις την πραγματικότητα δεν είναι αλαζονικό, αλλά… η πραγματικότητα.

Πάντως, ο Βενιζέλος δεν φαίνεται να πείθεται…

