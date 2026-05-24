Νέο παραλήρημα Σμαραγδή: Τα έβαλε με τον Νόλαν για την «Οδύσσεια» και με τα… κριτήρια για την απονομή των Όσκαρ (Video)

Η μανιέρα που έχει υιοθετήσει πλέον όλο και πιο φανατικά ο Γιάννης Σμαραγδής, μπερδεύοντας την τέχνη του κινηματογράφου με έναν ιδιότυπο λαϊκισμό, βασισμένο σε πατριωτικές κορώνες και δήθεν υπεράσπιση των… ιερών και οσίων του έθνους, όπως λέει, αρχίζει να χτυπάει κόκκινο. Αυτή τη φορά ο σκηνοθέτης θέλησε να πει τη γνώμη του για τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», υπερκερνώντας ακόμα και τις ακραίες τοποθετήσεις του Έλον Μασκ.

Αναμάσησε δε τις ίδιες θεωρίες που πάνω κάτω λέει σε κάθε ευκαιρία, ότι υπάρχουν κέντρα στον κινηματογράφο που πριμοδοτούν την… woke ατζέντα. Μάλιστα κατηγόρησε το Χόλιγουντ ότι πέρα από τους ΛΟΑΤΚΙ βραβεύει και όσους προβάλουν τους μετανάστες.

Τρικυμία δηλαδή, που γίνεται όλο και χειρότερη, ειδικά μετά τον Καποδίστρια. Αντί να χαρεί την επιτυχία εισιτηρίων της ταινίας του, βλέπει τον εαυτό του μάλλον σαν να είναι ελληνοπρεπής «δύναμη κάθαρσης».

Ο Μασκ – ο οποίος επιχείρησε να εμφανιστεί ως αυθεντία του ελληνικού πολιτισμού! κατηγόρησε τον Νόλαν πως «ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου», όμως ο Σμαραγδής προχώρησε ακόμη περισσότερο, αφήνοντας αιχμές για τη συμμετοχή της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης και συνδέοντάς την με «στρατηγική για Όσκαρ».

Ο Γιάννης Σμαραγδής συναντήθηκε με την κάμερα του Open στον Ιανό, όπου αναφέρθηκε στην προσωπική του πορεία και τις διακρίσεις του: «Είμαι ο μόνος Έλληνας σκηνοθέτης εν ζωή που μέσα στις δέκα τοπ ταινίες όλων των εποχών έχω δύο ταινίες, το El Greco και τώρα τον Καποδίστρια. Έχω επίσης την ξεχωριστή τιμή να είμαι ο μόνος Έλληνας σκηνοθέτης που είμαι ακαδημαϊκός. Και μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορώ να φύγω ήσυχος. Τώρα αν η ανωτάτη αρχή μού δώσει δυνάμεις θα κάνω και τον Κολοκοτρώνη και θα γίνει ίσως κι αυτός βιβλίο». Ο σκηνοθέτης παρευρέθηκε στην παρουσίαση του στοχαστικού έργου του Μίμη Τσακωνιάτη με γενικό τίτλο «ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ – Ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής».

Η άποψη για την «Οδύσσεια» και την επιλογή ηθοποιών

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Σμαραγδής τόνισε: «Ένας καλλιτέχνης, όπως είναι ο Νόλαν, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, εάν είναι αγαθή η πρόθεση. Ο κύριος Μασκ βγήκε και είπε ότι το κάνει για άλλους λόγους».

Σχετικά με τις υποψηφιότητες των Όσκαρ, επεσήμανε: «Ο κανονισμός των βραβείων Όσκαρ απαιτεί δύο κατηγορίες: ΛΟΑΤΚΙ ή στοιχείο μετανάστευσης. Και ο Νόλαν, που είναι έξυπνος άνθρωπος, δεν θέλει να είναι εκτός επιβραβεύσεων. Εάν λοιπόν αυτό έχει γίνει μ’ αυτόν τον τρόπο, είναι κατάπτυστος».

Σχόλια για τις επιθέσεις και το ΕΚΚΟΜΕΔ

Ο σκηνοθέτης συνέχισε: «Είναι η δεύτερη φορά που ξένα κέντρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα ιερά και τα όσια προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα έλεγαν ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη. Αν είναι έτσι ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων».

Αναφερόμενος στο ΕΚΚΟΜΕΔ, που χρηματοδοτεί ξένες ταινίες, σημείωσε: «Σωστά συμπεριέλαβε την Οδύσσεια του Νόλαν, γιατί προσπαθεί να συγκεντρώσει μέσα ελληνικές παραγωγές. Όμως δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει ποιοι ηθοποιοί θα παίξουν· δεν είναι δική του δουλειά».

Διαβάστε επίσης:

Τζουζέπε Τορνατόρε: Ο δημιουργός του ανεπανάληπτου «Σινεμά ο Παράδεισος», η Σικελία και ο Μορικόνε

Στο «Fjord» του Κριστιάν Μουντζίου ο Χρυσός Φοίνικας του 79ου Φεστιβάλ Καννών

Ο Μίκης και τα παιδιά…





