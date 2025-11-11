Βραχνάς για την κυβέρνηση ο πληθωρισμός: Κίνδυνος να «χαθούν» οι φοροελαφρύνσεις

Αν και το ύψος του πληθωρισμού του Οκτωβρίου – 2% – βρίσκεται εντός του στόχου που έχει θέσει η ΕΚΤ, εντούτοις τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έγιναν δεκτά με προβληματισμό από την κυβέρνηση.

Κατά πρώτον, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατέγραψε αύξηση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Και μπορεί η αύξηση αυτή να είναι μικρή (μόλις 0,1%), ωστόσο, μετά από μια περίοδο βραδείας, μεν, αποκλιμάκωσης, δε, κάθε ανοδική τάση είναι – για προφανείς λόγους – ανησυχητική.

Ωστόσο, είναι τα επιμέρους στοιχεία του πληθωρισμού που προκαλούν «ημικρανία» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης: το κρέας αυξήθηκε κατά 10,6%, ο καφές κατά 19,3%, τα προϊόντα σοκολάτας κατά 21,1%, τα ενοίκια κατά 8,9% (εδώ καταγράφεται μικρή επιβράδυνση σε σχέση με το 9,9% του Σεπτεμβρίου, ωστόσο η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή), στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 5,8%, και πάει λέγοντας και… κλαίγοντας.

Στην ουσία, αυτό που προβληματίζει την κυβέρνηση είναι ότι οι νέες αυξήσεις έρχονται να προστεθούν σε αυτές που ήδη έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, πλήττοντας πλέον ακόμα και τις ανελαστικές δαπάνες των νοικοκυριών και αυξάνοντας την… ασφυξία στα πορτοφόλια το μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού της χώρας.

Μάλιστα, κάποιοι πιο απαισιόδοξοι εντός του κυβερνώντος κόμματος δεν κρύβουν την ανησυχία τους ότι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τα όποια εισοδηματικά οφέλη θα έχουν οι μισθωτοί από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ που θα εφαρμοστούν από το νέο έτος, θα έχουν ήδη εξανεμιστεί από τις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις βασικών προϊόντων.

Απαντώντας στα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η κυβέρνηση επικαλείται τον ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τον οποίο η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα στην ΕΕ. Ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο 1,4% με βάση τα τελευταία στοιχεία για τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι 3,5% στον μέσο όρο της ΕΕ και 5% στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της ΕΕ στους 13 από τους τελευταίους 16 μήνες, ενώ για τρεις συνεχόμενους μήνες τον χειμώνα – Δεκέμβριος 2024, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2025 – ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στη χώρα μας ήταν αρνητικός, κάτι που είχε να συμβεί από το 2021.

Απαντώντας εμμέσως στον Αντώνη Σαμαρά αλλά και στην αντιπολίτευση και τις πιέσεις για μείωση του ΦΠΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι «ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος να αυξήσεις το εισόδημα των πολιτών είναι οι μειώσεις φόρων. Θα εφαρμοστεί από 1/1/2026 η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών για κάθε μισθωτό δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους και με όλα τα υπόλοιπα, τα οποία αναμένουν οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί και λιγότερο φόρο, αλλά μεγαλύτερο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες».

Προσέθεσε, δε, ότι «ο δεύτερος τρόπος είναι οι έλεγχοι και τα πρόστιμα, οι οποίοι και τα οποία πολλαπλασιάζονται. Ακόμη, δίνουμε μεγάλη σημασία στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, η οποία θα δημιουργηθεί και προχωρά με γοργούς ρυθμούς».

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η… συγκυρία δεν βοηθά την κυβέρνηση, καθώς την Παρασκευή, στην «Ώρα του Πρωθυπουργού», ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια. Η συζήτηση αναμένεται να επεκταθεί, ωστόσο, η έστω και μικρή άνοδος του πληθωρισμού εκτιμάται ότι δίνει «πυρομαχικά» στην αντιπολίτευση, αν και από την πλευρά της κυβέρνησης επισημαίνεται ότι ο πρωθυπουργός δεν θα πάει… άοπλος στη μάχη, καθώς εκτός από τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν και οι 2.100 κωδικοί στα σούπερ μάρκετ που μειώθηκαν οι τιμές τους.

