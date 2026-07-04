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04.07.2026 01:04

Η Βενεζουέλα βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στο πένθος: Πάνω από 2.600 νεκροί από τους διπλούς σεισμούς

04.07.2026 01:04
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Οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δίδυμους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.645, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν απόψε οι αρχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας οι τραυματίες είναι 12.666 και οι άστεγοι περίπου 15.000. Χθες, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες έκανε λόγο για 2.595 θανάτους.

Οι αρχές αποφεύγουν να μιλούν για αγνοούμενους, όμως τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000.

Ο θάνατος πλέον είναι παντού στη Βενεζουέλα. Σε δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια, διακρίνεται γραμμένο το γράμμα D, που σημαίνει deceased (αποβιώσαντες στα αγγλικά), κατά τη διεθνή ταξινόμηση σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έπειτα από σεισμούς, και βάζει τέλος στις ελπίδες πως θα βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί

Η πρόεδρος Ροδρίγκες, που κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του πιο ισχυρού σεισμού που έπληξε τη χώρα τον τελευταίο αιώνα και πλέον, διαβεβαίωσε εξάλλου πως «κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους. 

Υπερασπίστηκε το πώς διαχειρίζονται οι αρχές την κρίση, καθώς επικρίνεται από πολλούς για την καθυστέρηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. «Τις πρώτες 24 ώρες, το προσωπικό που αναπτύχθηκε ήταν 4.000 δημόσιοι λειτουργοί. Σε 48 ώρες, είχαμε 19.000 ανθρώπους» στους τόπους της καταστροφής, ανέφερε.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 04.07.2026 02:32
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ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στο πένθος: Πάνω από 2.600 νεκροί από τους διπλούς σεισμούς

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