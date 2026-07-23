Πώς καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο

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Ούτε ένας, ούτε δύο αλλά τρεις βουλευτές της ΝΔ – οι δύο εξ αυτών υπουργοί, μάλιστα – βρέθηκαν χθες στην περιοχή του Βοτανικού προκειμένου να παραβρεθούν στην περιφορά της εικόνας της Αγίας Μαρκέλλας (χθες ήταν η γιορτή της) η οποία βρίσκεται στον ομώνυμο ναό στην οδό Σπύρου Πάτση.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και ο βουλευτής Α’ Αθήνας και πρώην υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος, μετέβησαν μες στον καύσωνα στην ιστορική περιοχή της Αθήνας και συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την αγία Μαρκέλλα.

Και αυτό είναι ό,τι χρειάζεται να ξέρεις για να καταλάβεις ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο…

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