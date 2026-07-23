Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το θερινό πρόγραμμα των δρομολογίων – Οι αλλαγές στις ώρες σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ

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Το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς βρίσκεται σε ισχύ, με τις τροποποιήσεις να έχουν διάρκεια μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένεται να επανέλθουν οι κανονικοί ρυθμοί στη συχνότητα των δρομολογίων.

Τι ισχύει για μετρό και ΗΣΑΠ

Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Οι συρμοί εκτελούν δρομολόγια με σταθερή συχνότητα κάθε 7 έως 7,5 λεπτά κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Γραμμή 2 (Ανθούπολη – Ελληνικό): Τις ώρες αιχμής (07:00 έως 19:00), η διέλευση γίνεται ανά 4,5 λεπτά. Τις υπόλοιπες ώρες, η αναμονή κυμαίνεται από 5 έως 7 λεπτά.

Γραμμή 3 (Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο): Εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Η συχνότητα είναι 4,5 λεπτά τις ώρες αιχμής και 5,5 έως 8 λεπτά την υπόλοιπη ημέρα.

Τραμ: Σταθεροποίηση δρομολογίων

Στο δίκτυο του Τραμ, οι συρμοί κινούνται με μειωμένο ρυθμό, με τη συχνότητα διέλευσης να διαμορφώνεται ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 το βράδυ.

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Το πρόγραμμα των οδικών μέσων χωρίζεται σε δύο φάσεις, με το «Θερινό Ι» να ισχύει μέχρι το τέλος Ιουλίου (και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου), ενώ το ακόμη πιο μειωμένο «Θερινό ΙΙ» θα εφαρμοστεί τον Αύγουστο τόσο στα λεωφορεία όσο και στα τρόλεϊ.

Αναστολή Φοιτητικών Γραμμών: Λόγω ολοκλήρωσης των εξεταστικών περιόδων στα πανεπιστήμια, σταματούν προσωρινά τη λειτουργία τους οι γραμμές 242, 250 και Ε90.

Ενίσχυση Παραλιακών & Τουριστικών Γραμμών: Αυξάνονται τα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο, το Λιμάνι του Πειραιά και κατά μήκος της Λεωφόρου Ποσειδώνος.

Γραμμή 122Θ (Βάρκιζα – Στ. Αργυρούπολη): Ενεργοποιείται η ειδική ενισχυτική θερινή γραμμή, η οποία εκτός από τα Σαββατοκύριακα εκτελεί πλέον δρομολόγια και τις καθημερινές.

Τα αναλυτικά δρομολόγια

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την ακριβή ώρα διέλευσης των οδικών μέσων μέσω της εφαρμογής OASA Telematics, από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ αλλά και στον πενταψήφιο αριθμό 11185.

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