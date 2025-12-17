search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 14:59
17.12.2025 14:14

Τροχαίο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου: Οδηγός παρέσυρε ηλικιωμένο

17.12.2025 14:14
Τροχαίο με παράσυρση ηλικιωμένου σημειώθηκε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου!

Ενα ΙΧ που οδηγούσε νεαρή γυναίκα χτύπησε έναν ηλικιωμένο πεζό στην Ηρώδου Αττικού, με τον άνδρα να πέφτει αναίσθητος στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ, καθώς και ιατρικά τμήματα της προεδρικής φρουράς και του Μαξίμου. Λόγω του ατυχήματος, η Βασιλέως Γεωργίου έχει κλείσει για τα οχήματα.

Η οδηγός συνελήφθη, ενώ κατά το ατύχημα έπεσε πάνω και σε δέντρο. Προς το παρόν δεν είναι γνωστή η ακριβής κατάσταση της υγείας του τραυματία.

