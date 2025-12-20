search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 15:00
20.12.2025 12:44

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Με ρώτησαν πόσα χρήματα θέλω για να κλείσω το στόμα μου»

20.12.2025 12:44
papadopoulos_mazwnakis

Για την απόφασή του να προχωρήσει σε καταγγελία κατά του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

«Όταν βλέπω τον Γιώργο Μαζωνάκη μου έρχονται αναμνήσεις από αυτά που βίωσα. Θέλω να έρθει μπροστά μου να μου πει ότι είμαι ψεύτης», είπε ο εμφανώς συγκινημένος ο νεαρός τραγουδιστής, μιλώντας για την αλλαγή στάσης που ένιωσε από το περιβάλλον του, αλλά και την απομόνωση που ακολούθησε όταν γνωστοποίησε σε συναδέλφους του την πρόθεσή του να μιλήσει.

«Εκείνο το χρονικό διάστημα είχα πει ότι θα μιλήσω και μαθεύτηκε. Με απομάκρυναν. Τρόμαξα λίγο. Οι γονείς μου δεν ήξεραν τίποτα», αποκάλυψε ο 21χρονος τραγουδιστής με δάκρυα στα μάτια.

«Πρόσεχε τι λες, γιατί ο Γιώργος δεν θα σε ξαναφήσει να δουλέψεις»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος είπε στην εκπομπή και όσα, όπως είπε, άκουσε τότε από τρίτους: «Μου είχαν ξαναπεί “Πρόσεχε τι λες, γιατί ο Γιώργος δεν θα σε ξαναφήσει να δουλέψεις”».

Ξεκαθάρισε δε τι σημαίνει για εκείνον δικαίωση: «Για μένα ηθική δικαίωση είναι κανένα παιδί να μη χρειαστεί να περάσει από κάποιο κρεβάτι, για να διεκδικήσει τα όνειρά του».

Ο νεαρός τραγουδιστής αναφέρθηκε και στα σενάρια που κυκλοφόρησαν γύρω από τα κίνητρά του: «Έχω διαβάσει ότι με έβαλαν να κάνω την καταγγελία και είναι πολύ προσβλητικό και είναι σαν να μου λένε ότι δεν έχω προσωπικότητα. Αν ήθελα τα χρήματα, θα δεχόμουν αυτά που μου πρόσφεραν για να μη μιλήσω. Δεν ήταν κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Με ρώτησαν πόσα θέλω για να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Μου είπαν να ξεκινήσω και να συνεργάζομαι με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Περιμένω ο κόσμος να μην κρίνει όταν δεν γνωρίζει και να μην τοποθετούνται. Μου είπαν ότι θα κυκλοφορήσει βίντεο με προσωπικές στιγμές μου», είπε.

